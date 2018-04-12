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    Политика

    Гройсман об РФ: к Украине применено абсолютно новое оружие

    (обновлено: )903122
    По словам главы украинского правительства, в конечном итоге демократический мир победит, а недемократические, тоталитарные и авторитарные режимы падут.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела.

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    Об этом в ходе 11-го Киевского форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

    "Украина, пожалуй, впервые за много лет, стала той страной, в которой применено абсолютно новое оружие — военная агрессия, экономическая агрессия, энергетическая агрессия, вмешательство во внутренние дела. Это то, что сейчас ощущается уже по всему миру", — отметил Гройсман.

    Премьер отметил, что главным сейчас является адекватность восприятия ситуации.

    "Мы можем убедить врага остановится, или заставить вернуться в пределы своей страны и стать частью цивилизованного мира. Я верю в то, что демократический мир победит, а недемократические, тоталитарные и авторитарные режимы падут", — подчеркнул он.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

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