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    Гройсман сообщил о подписании с Молдавией масштабного транспортного соглашения

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    По словам премьера Владимира Гройсмана, правительства Украины и Молдавии подписали соглашение о воздушном сообщении, протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество.
    Украина и Молдавия подписали соглашение о воздушном сообщении
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Правительства Украины и Молдавии подписали соглашение о воздушном сообщении и протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество, сообщил в четверг премьер Владимир Гройсман.

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    "Подписали с правительством Молдавии Соглашение о воздушном сообщении, протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество, меморандум о синхронизации наших энергосистем с энергосистемой Европы", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что у Украины и Молдавии есть большой потенциал в экономическом сотрудничестве.

    "В 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой вырос до 884 миллионов долларов. Более того, в ближайшем будущем реально выйти на 1 миллиард долларов взаимной торговли. Мой коллега, премьер-министр Молдавии Павел Филип, согласен в таких оценках. Говорит, миллиард — не предел. Он уверен, что благодаря соседским отношениям, товарооборот между нашими странами может вырасти намного больше", — добавил Гройсман.

    Ранее сообщалось, что Украина и Молдавия в июне начнут активную фазу полевых демаркационных работ на участках украинско-молдавской госграницы.

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