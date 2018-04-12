Гройсман сообщил о подписании с Молдавией масштабного транспортного соглашения

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Правительства Украины и Молдавии подписали соглашение о воздушном сообщении и протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество, сообщил в четверг премьер Владимир Гройсман.

"Подписали с правительством Молдавии Соглашение о воздушном сообщении, протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество, меморандум о синхронизации наших энергосистем с энергосистемой Европы", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у Украины и Молдавии есть большой потенциал в экономическом сотрудничестве.

"В 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой вырос до 884 миллионов долларов. Более того, в ближайшем будущем реально выйти на 1 миллиард долларов взаимной торговли. Мой коллега, премьер-министр Молдавии Павел Филип, согласен в таких оценках. Говорит, миллиард — не предел. Он уверен, что благодаря соседским отношениям, товарооборот между нашими странами может вырасти намного больше", — добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдавия в июне начнут активную фазу полевых демаркационных работ на участках украинско-молдавской госграницы.