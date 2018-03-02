Украина, Молдавия и Грузия подписали документ о региональной безопасности

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главы парламентов Украины, Молдавии и Грузии Андрей Парубий, Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе подписали в Кишиневе декларацию о региональной безопасности, где подтверждена приверженность евроинтеграции, передает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что документ был подписан на конференции "Грузия, Молдавия и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности", в которой приняли участие 150 глав и членов парламентов, дипломатов и экспертов, в том числе евродепутаты и члены Конгресса США.

"Мы, спикеры парламентов Грузии, Молдавии и Украины глубоко обеспокоены тем фактом, что российские войска продолжают дислоцироваться на суверенной территории Молдавии, а российская оккупация и другие формы военного вмешательства продолжаются в разных регионах Грузии и Украины", — говорится в тексте декларации.

Выступая перед журналистами после подписания документа, Канду подчеркнул, что "республика хочет иметь с Россией конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, и предприняла для этого меры". По его словам, в частности, молдавское правительство приняло закон о борьбе с так называемой пропагандой, который запрещает ретрансляцию в республике российских новостных и аналитических передач.

Со своей стороны Кобахидзе заявил, что Тбилиси хотел бы "использовать только мирные методы в решении проблем с Россией". "Вместе с европейскими партнерами и США мы хотим преодолеть препятствия, с которыми приходится бороться", — отметил он.

Парубий считает, что самой большой угрозой для его страны является Россия. "Очень важно, чтобы противодействие ключевым вызовам безопасности в нашем регионе мы осуществляли совместно и вырабатывали общую стратегию", — сказал спикер Рады.

Напомним, 28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности.