Молдавия стремится к объединению с Румынией, но не вся

Владимир Матвеев, обозреватель

Мероприятия и события в контексте столетия "объединения" Молдавии с Румынией иллюстрируют раскол молдавского политикума и общества. Президент Молдовы Додон выступает за суверенитет республики, премьер и оппозиция – за ее вхождение в состав Румынии.

Молдавия отмечает столетие "объединения" с Румынией. 25 марта на центральной площади Кишинева собрались люди из разных районов республики и близлежащих румынских городов – Ясс и Брэилы. Организатором акции выступил "Альянс столетия", сообщает DW.

По данным СМИ, помимо сторонников объединения с Румынией, среди тех, кто вышел на площадь, были и противники объединения.

Румыния в рамках празднования 100-летия объединения румынских княжеств в Великую Румынию стремится повторить это событие, что не соответствует чаяниям значительной части молдован, "нетитульных" народов Молдавии.

В частности, прошедшие митинги и проведенные опросы иллюстрируют, что общество раскололось. В некоторых населенных пунктах подписывают символические декларации об объединении с Румынией, в остальных призывают к защите государственности Молдавии.

В частности, сообщается, что "более 130 молдавских сел символически присоединились к Румынии". Местные советы приняли соответствующие декларации в честь 100-летия вхождения Бессарабии в состав румынского государства, который отмечается 27 марта.

Еще в конце января 2018 года в Молдавии стартовала акция "Сто сел — к столетию объединения". Ее организовала Гражданская платформа Actiunea-2012, объединяющая общественные молодежные движения с обоих берегов Прута. В рамках акции местные советы населенных пунктов подписывали символические декларации об объединении с Румынией.

Сообщается, что параллельно с акцией сторонников объединения в Молдавии стартовал сбор подписей в защиту государственности, инициатором, которого, стала пропрезидентская Партия социалистов.

По данным ряда экспертов, многие люди вне зависимости от социального статуса и этнической принадлежности, переживая массовую бедность, наблюдая отток населения, коррумпированность политиков, непрерывную политическую нестабильность, разочарованы в Молдавии, как государстве. Из-за этого для многих из таких людей объединение с Румынией выглядит определенной возможностью улучшить жизнь в Молдавии.

Наряду с этим, как рассказал в интервью DW общественный деятель Игорь Кэлдаре, он пытается понять, чем руководствуются "сограждане, требующие объединения с Румынией". По мнению Кэлдаре, "на этих людей действует пропаганда. Высоких зарплат и пенсий можно добиться и здесь, если не воровать". Кэлдаре уверен, что "Молдавия должна жить отдельно".

В этом контексте лидер Конгресса народов Молдавии Ольга Гончарова считает, что идею объединения разделяют "представители одного меньшинства – румынского", передает DW. По результатам переписи населения 2014 года, румынами считают себя 7% жителей страны, свыше 75% называют себя молдаванами.

В частности, в интервью DW Гончарова высказала мнение, что "украинцы, русские, евреи, болгары, армяне, другие этносы проживают на территории современной Молдавии более 200 лет. Каждый из них, уважая историческую родину, тем не менее, не воспринимает себя частью другой страны. Поэтому они всегда поддерживают независимость Молдавии".

Среди сторонников независимости, как отмечает немецкий ресурс, также жители Гагаузской автономии. 2 февраля 2014 года на консультативном референдуме 96% жителей региона поддержали право на самоопределение и выход из состава Молдавии, если страна объединится с Румынией.

Из-за многолетнего противостояния "унионистов" и "государственников", страна находится в "постоянном политическом напряжении", здесь "сохраняется опасность гражданской войны", считает политик Юрий Рошка, передает немецкий ресурс.

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По его мнению, "хотя объединение двух стран маловероятно", все-таки существуют два возможных сценария. Первый – "силовой, по грузинской или украинской модели, с военными действиями, с потерей Приднестровья", считает эксперт. Другой сценарий, по мнению молдавского политика, связан с проведением референдума, в ходе которого 50+1% избирателей должны проголосовать за данное решение.

Напомним, как заявил в феврале президент Молдавии Игорь Додон в эфире канала NTV Moldova возможное объединение Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне. Додон предположил, что такие сценарии может провоцировать кто-то из правительства в связи с предстоящими выборами осенью 2018 года.

В этом контексте премьер Румынии Василика-Виорика Дэнчилэ в феврале нанесла официальный визит в молдавскую столицу и провела встречи со своим молдавским коллегой Павлом Филипом и спикером парламента Андрианом Канду, выступающими за объединение Молдавии с Румынией.

Румынский премьер заверила власти в Кишинёве и граждан за Прутом в том, что "Румыния продолжит твёрдо поддерживать усилия Республики Молдова на её европейском пути".

Это также можно расценивать как поддержку Бухарестом прорумынских сил в Кишинёве с целью нивелирования молдавской государственности. При этом, молдавский политикум и общество расколоты; в стране наблюдается непрерывная политическая нестабильность.

По результатам соцопроса "Барометр общественного мнения", проводимого Институтом публичной политики в ноябре-декабре 2017 года, за объединение с Румынией выступают около 22% жителей Молдавии, категорически против – более 56%.

Как бы там ни было, из-за ряда причин, невзирая на рост унионистских настроений в обеих странах, они пока не составляют "политический мейнстрим" без активной поддержки основных правительств, лидеров Запада. Из-за ограничений структурного характера сами унионисты вынуждены признать, что объединение Молдавии и Румынии невозможно в ближайшие десять лет.

Наряду с этим, 13 марта расширенную версию проекта Трехморья поддержали министры обороны "Бухарестской девятки" – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии при активном участии представителей Соединенных Штатов.

Показательно, что пространство между Балтикой, Чёрным морем и Адриатикой предполагается связать в единую транспортную сеть в контексте расширенной версии Трехморья, с которым согласуется проект "Великая Румыния".

Как сообщается, что в планах Бухареста при помощи Великобритании укрепить военно-морской флот (приобретение у англичан двух фрегатов, разрабатывается программа модернизации подводного флота на период после 2020 г.), военно-воздушные силы (предполагается приобретение у США 40 самолётов F-16 после 2020 г.) и участвовать вместе с Польшей в строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia.

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Характерно, что в натовских планах, в перспективе Via Carpatia нацелена на вероятное подключение Молдавии, Белоруссии и Украины к транспортно-логистической сети НАТО.