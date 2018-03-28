Дело в шляпе. Есть договоры Польши по системе ПРО Patriot

Toru YAMANAKA / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Согласно сообщению министра обороны Польши, подписаны офсетные договоры, касающиеся приобретения Польшей американских систем противоракетной обороны Patriot. Стоимость трансфера технологий оценивается почти на миллиард злотых.

"Подписаны офсетные договоры, связанные с программой "Висла" (по модернизации системы ПВО и ПРО – Авт.). Стоимость трансфера технологий оценивается почти на миллиард злотых. Это последний шаг перед подписанием договора на поставку систем Patriot",- сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Radio Polsha.

Напомним, в ноябре 2017 года Конгресс США выразил согласие на продажу Польше вооружения, в том числе радаров, пусковых установок и снарядов для систем Patriot за сумму, не превышающую 10,5 миллиардов долларов США.

Согласно СМИ и ряду источников, договор на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Варшава планирует подписать на текущей неделе. Еще в феврале министр Блащак сообщал в Twitter, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, однако сумму не назвал. Сообщается, что изначально речь шла о 10,5 миллиарда долларов США. Подобная сумма осенью фигурировала в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона.

Между тем, как передает Голос Америки "из-за технических проблем завершение польского участка американской системы ПРО будет отложено до 2020 года", сообщило в четверг Министерство обороны Польши. Как отмечалось ранее, Варшава должна получить от США не только оружие в виде зенитно-ракетных систем Patriot PAC-3 в конфигурации "3+", а рассчитывает заполучить аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

По заявлению польского министерства, власти США "сообщили о задержке строительных работ на объекте в Редзиково по вине подрядчика". Глава Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэмюел Гривс вынужден был признать задержку в ходе слушаний в Сенате в четверг, сообщает Голос Америки.

Напомним, за последние годы страны НАТО активно развивают элементы ПРО в Европе. Так, в Турции установлен американский радар. В мае 2016 года в Румынии заработала наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore. В ФРГ на авиабазе Рамштайн расположен командный центр планирования ударов по ракетам. В мае 2017 года в Польше состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore, который планируется завершить в 2018 году.

Противоракетный объект, строящийся на балтийском побережье Польши, является частью оборонного комплекса НАТО, который по завершении растянется от Гренландии до Азорских островов. Строительство противоракетного объекта планируется завершить к 2020 году.

При этом подобное размещение объектов ПРО США в Польше и Румынии в контексте усиления контингента "сил быстрого реагирования" в Европе угрожает безопасности РФ. Как стало известно 23 марта, Бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США намеревается провести тендер на работы по созданию объединённой системы новых компонентов ПРО и ПВО НАТО в Польше. НАТО намерен оборудовать два объекта связи между наземными и морскими подразделениями.

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Напомним, Польша и США подписали соглашение о поставке комплексов Patriot в июле 2017 года, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе отмечается, что системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE с элементами системы управления и связи IBCS.

В этом контексте, после поддержки президентом Трампом в Варшаве Инициативы Трехморья, которая затрагивает страны, лежащие между Черным, Балтийским и Адриатическим морями, Вашингтон получил возможности более активно вкладываться в различные связанные с ней проекты, включая энергетические, транспортные и военные.

Закономерно, что 13 марта расширенную версию проекта также поддержали министры обороны "Бухарестской девятки" – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии при активном участии представителей США.

Так, пространство между Балтикой, Чёрным морем и Адриатикой предполагается связать в единую транспортную сеть в контексте расширенной версии Трехморья, с которым согласуется проект "Великая Румыния".

В перспективе Via Carpatia нацелена на вероятное подключение Молдавии, Белоруссии и Украины к транспортно-логистической сети НАТО. В этом контексте, помимо поставок Киеву оружия США, странами НАТО, особая роль отводится работе совместной воинской многонациональной бригады ЛитПолУкрБриг по программам Альянса, развитию настоящей морской обороны, украинского флота, а также программам обучения украинских военных по стандартам НАТО.