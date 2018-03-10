По мнению представителей парламентского большинства Молдавии, временно исполняющий обязанности президента необходим для утверждения закона от 22 декабря об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио республики.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "закон о борьбе с пропагандой" противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.
Как сообщил на своей странице в соцсети президент Молдавии Игорь Додон, в соответствии с Конституцией Молдавии он принял решение приостановить постановление правительства об участие молдавских военных.
Проевропейское парламентское большинство в Молдавии утвердило в пятницу декларацию о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Президент Игорь Додон заявил, что одобренная парламентом декларация – это очередной демарш.
Заявление президента республики Игоря Додона прозвучало на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. По его словам, Молдавии не нужны европейские ценности, которые пытаются "разными путями навязать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".