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    Игорь Додон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Президент Молдавии Игорь Додон
    Россия перекрыла Украине газ. Появилась реакция Молдавии
    18:59 02.03.2018
    12917Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Если транзит газа через Украину будет остановлен, это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    Суд решит вопрос о врио президента Молдавии для запрета новостей из РФ
    04:33 05.01.2018
    327
    По мнению представителей парламентского большинства Молдавии, временно исполняющий обязанности президента необходим для утверждения закона от 22 декабря об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио республики.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Президент Молдавии повторно отказался запрещать российские программы
    11:41 04.01.2018
    223
    Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "закон о борьбе с пропагандой" противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Президент Молдавии раскритиковал отзыв посла из России
    19:20 18.12.2017
    745
    Игорь Додон заявил, что возмущен решением внешнеполитического ведомства Молдавии об отзыве из России для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Андрея Негуцы.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Президент Молдавии допустил, что Приднестровье может стать частью Украины
    15:53 14.11.2017
    639
    По мнению молдавского президента Игоря Додона, Приднестровье может стать часть Молдавии или Украины. При этом он добавил, региону необходимо оставить все полномочия.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    В Молдавии разгорается языковой скандал
    10:48 01.11.2017
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    Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения конституции в том, что касается названия государственного языка.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Додон озвучил сроки решения вопроса по Приднестровью
    09:39 11.09.2017
    444
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что нужно найти геополитическое окноо, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по вопросу Приднестровья.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    За учения в Украине: президент Молдавии потребовал отставки замглавы Минобороны
    11:55 08.09.2017
    1012
    Игорь Додон также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях в Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Учения НАТО в Украине: Додон отменил участие военных Молдавии
    10:59 06.09.2017
    299
    Как сообщил на своей странице в соцсети президент Молдавии Игорь Додон, в соответствии с Конституцией Молдавии он принял решение приостановить постановление правительства об участие молдавских военных.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях в Украине
    11:58 05.09.2017
    570
    Минобороны Молдавии намеревалось направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident. Молдавские военные с 1996 года ежегодно принимали участие в аналогичных учениях.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон заблокировал проект о "Дне Европы" 9 мая
    16:08 26.08.2017
    299
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что в Молдавии большинство граждан считает себя победителями в Великой Отечественной войне.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    Отказ во въезде артистам РФ в Молдову: Додон назвал это "очередной провокацией"
    10:15 28.07.2017
    344
    Президент Молдовы категорически осудил необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Он также расценил эти действия как очередную провокацию.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон сообщил, что может помешать установке совместных КПП с Украиной
    17:49 22.07.2017
    535
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что если КПП приведет к экономическим потерям для Приднестровья, он будет выступать за то, чтобы этих пунктов не было.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон назвал демаршем декларацию о выводе войск РФ из Приднестровья
    06:23 22.07.2017
    897
    Проевропейское парламентское большинство в Молдавии утвердило в пятницу декларацию о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Президент Игорь Додон заявил, что одобренная парламентом декларация – это очередной демарш.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Кишинёв готов идти на компромиссы по проблеме Приднестровья
    08:24 21.07.2017
    254
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что проблему Приднестровья нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Президент Молдавии не исключает пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
    13:10 12.07.2017
    243
    По словам Игоря Додона, из-за соглашения об ассоциации страдают местные производители, так как были открыты рынки и в Молдавию хлынули европейские товары, которые субсидируются в странах ЕС.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон призвал обеспечить безопасность молдаван в Украине
    13:59 08.06.2017
    607
    Так молдавский лидер отреагировал на инцидент, который произошел 7 июня в Одессе. Группа украинских радикалов остановила автомобиль гражданина Молдавии с российской регистрацией.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон надеется "исправить ошибку" с высылкой дипломатов РФ из Молдавии
    06:15 31.05.2017
    755США - Россия: санкции преткновения
    Посольство России в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон назвал "категорически неприемлемым" вступление Молдавии в НАТО
    12:31 10.05.2017
    337
    Заявление президента республики Игоря Додона прозвучало на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. По его словам, Молдавии не нужны европейские ценности, которые пытаются "разными путями навязать".
    Взрыв в метро
    Президент Молдавии: цель взрыва в Петербурге - нанести удар по РФ и Путину
    16:46 03.04.2017
    657Взрыв в Санкт-Петербурге
    Президент Молдавии назвал взрыв "чудовищным" и выразил в связи с ним соболезнования народу России и Путину. Он также выразил надежду, что это преступление не останется без ответа.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Президент Молдавии Игорь Додон
    Россия перекрыла Украине газ. Появилась реакция Молдавии
    18:59 02.03.2018
    12917
    Если транзит газа через Украину будет остановлен, это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.
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