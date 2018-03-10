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    Партия коммунистов Республики Молдова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Глава ЦИК Молдавии заявил, что в отставку не подаст
    12:03 03.12.2014
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    Во вторник лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин обвинил ЦИК страны в фальсификации выборов и призвал избирательную комиссию в полном составе уйти в отставку.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Партия социалистов лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
    22:51 01.12.2014
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    Партия социалистов набирает 21,03%, на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата - 19,68% или 297 тысяч 958 голосов; далее следуют коммунисты Владимира Воронина - 17,86%, Демократическая партия - 15,89%.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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