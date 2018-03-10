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    Павел Филип

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Павел Филип
    Премьер Молдавии в ООН потребовал вывода военных РФ из страны
    07:15 23.09.2017
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    Как отмечается, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска Кучурган
    Порошенко и премьер Молдавии открыли первый КПП на участке границы с ПМР
    15:51 17.07.2017
    1042Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Порошенко и Филип дали старт совместному украинско-молдавскому погранично-таможенному контролю в пункте пропуска "Кучурган".
    Павел Филип
    Премьер Молдавии приедет в Киев 13 февраля
    19:58 08.02.2017
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    Глава молдавского кабмина встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко, чтобы обсудить развитие молдавско-украинских отношений.
    Молдавский герб и флаг
    Премьер Молдавии провел экстренное заседание из-за крушения вертолета
    00:30 03.06.2016
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    Как заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен, "тела погибших перевозятся в Центр судебной медицины Кишинева". Все четыре погибших члена экипажа — граждане Румынии.
    Акция протеста в Молдавии
    Досрочные парламентские выборы в Молдавии приведут к усугублению кризиса – премьер
    15:59 27.01.2016
    170Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Досрочные парламентские выборы для Молдавии означают усугубление кризиса. Выборы "приведут к критической финансово-экономической деградации, а из этого состояния будет очень трудно выйти", заявил глава молдавского Кабмина Павел Филип.
    Акции протеста у здания Парламента в Кишиневе
    Молдавский Майдан. События в Кишиневе очень напоминают Украину – эксперт
    08:49 22.01.2016
    2491Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В центре Кишинева не утихают протесты против назначения нового главы правительства Молдовы. Причины митингов и требования активистов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировали журналист Николай Костыркин и эксперт Евгений Ярошенко.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Политический кризис в Молдавии далек от разрешения
    10:10 21.01.2016
    776Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Парламент Молдавии в среду одобрил состав нового правительства во главе с представителем Демократической партии Павлом Филипом. Сразу после голосования с новой силой вспыхнули протесты оппозиции.
    Присяга молдавского правительства во главе с Павлом Филипом. Видео
    "Тайная" присяга правительства Молдавии во главе с Филипом 
    02:35 21.01.2016
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    Президент страны Тимофти выразил надежду, что "сформированное после длительного периода политической нестабильности правительство будет знать, как стабилизировать экономическую и финансовую ситуации".
    Присяга правительства Молдавии
    Президент Молдавии подписал указ об утверждении Филипа премьер-министром
    00:39 21.01.2016
    835Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В среду в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом.
    Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов
    Парламент Молдавии поддержал кандидатуру Павла Филипа на пост премьера
    16:43 20.01.2016
    207Протесты в Молдавии: штурм парламента
    За кандидатуру Филипа проголосовали 57 депутатов. После голосования президент Молдавии Николай Тимофти должен утвердить правительство соответствующим указом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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