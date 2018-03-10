Как отмечается, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
Досрочные парламентские выборы для Молдавии означают усугубление кризиса. Выборы "приведут к критической финансово-экономической деградации, а из этого состояния будет очень трудно выйти", заявил глава молдавского Кабмина Павел Филип.
В центре Кишинева не утихают протесты против назначения нового главы правительства Молдовы. Причины митингов и требования активистов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировали журналист Николай Костыркин и эксперт Евгений Ярошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".