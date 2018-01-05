Суд решит вопрос о врио президента Молдавии для запрета новостей из РФ

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Конституционный суд Молдавии в пятницу, 5 января, рассмотрит запрос депутата парламента о временно исполняющем обязанности президента страны, чтобы утвердить закон, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С вопросом в суд обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он отметил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона от 22 декабря об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио республики. Парламентарий подчеркнул необходимость преодоления "институционального блокирования", которое, по его мнению, было спровоцировано президентом Игорем Додоном. Президент по конституции обязан утвердить одобренный парламентом закон.

Депутат сослался на аналогичные процедуры, которые уже были применены 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу вместо президента, а затем и 2 января 2018 года, когда суд разрешил председателю парламента назначить в обход главы республики главу МИД и еще шестерых членов правительства.

Заседание суда намечено на 11.30.

Читайте также: А как у вас? Молдавские пенсионеры: жизнь впроголодь

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Президент Молдавии дважды отклонил этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.