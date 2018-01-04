Президент Молдавии повторно отказался запрещать российские программы

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в четверг, что повторно отклонил принятый парламентом закон по изменению кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу его положений.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

"Повторно заявляю о своей позиции по так называемому "закону о борьбе с пропагандой". На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, вместе с тем данный закон вопреки положениям конституции вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

"Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона", — добавил Додон.

Президент Молдавии заявил РИА Новости, что обращение уже подано в КС. Также молдавский лидер подтвердил, что таким образом он повторно отклонил принятый дважды парламентом закон.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.