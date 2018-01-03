Молдаванин пытался вывезти из Украины более 120 старинных монет

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Более 100 старинных монет изъяли пограничники Черниговского отряда в пункте пропуска "Сеньковка" у гражданина Молдавии, сообщила в среду пресс-служба Госпогранслужбыю

"Сегодня ночью в автомобиле Toyota Prado молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя – 44-летнего гражданина Молдавии. Всего было выявлено 123 старинные монеты, из которых — 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные XVIII веком", — говорится в сообщении.

dpsu.gov.ua Старинная монета, которую молдаванин пытался вывезти из Украины

Пограничники усматривают в действиях иностранца признаки преступления, предусмотренного статьей "контрабанда".

Сообщается, что монеты, которые молдаванин пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.