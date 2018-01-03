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    Общество

    Молдаванин пытался вывезти из Украины более 120 старинных монет

    (обновлено: )6610
    Монеты, которые молдаванин пытался вывезти из Украины - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.
    Старинные монеты, которые молдаванин пытался вывезти из Украины
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Более 100 старинных монет изъяли пограничники Черниговского отряда в пункте пропуска "Сеньковка" у гражданина Молдавии, сообщила в среду пресс-служба Госпогранслужбыю

    "Сегодня ночью в автомобиле Toyota Prado молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя – 44-летнего гражданина Молдавии. Всего было выявлено 123 старинные монеты, из которых — 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные XVIII веком", — говорится в сообщении.

    dpsu.gov.ua
    Старинная монета, которую молдаванин пытался вывезти из Украины

    Пограничники усматривают в действиях иностранца признаки преступления, предусмотренного статьей "контрабанда".

    Сообщается, что монеты, которые молдаванин пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.

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