EurasiaNet: Украина ужесточает пограничный режим для... россиян

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С 1 января 2018 года Украина завершает последний этап ввода мер по усилению контроля на всем периметре границы, а также за иностранными гражданами, находящимися в Украине. Нововведения коснутся всех: как иностранцев, бывающих в Украине, так и украинцев, совершающих зарубежные поездки. Особое внимание уделено приезжим из России", — пишет независимый корреспондент Александр Атенхельм в статье для EurasiaNet.

"Многие подробности вводимых мер пока не опубликованы. Основные положения новых правил заключаются в том, что все без исключения иностранные граждане смогут въезжать в Украину только по биометрическим загранпаспортам. Раньше граждане России могли въезжать в Украину даже по внутреннему российскому паспорту. Правда, затем планка была поднята до загранпаспорта, но не обязательно биометрического", — продолжает автор публикации.

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"Обновится и список "государств миграционного риска". В частности, в него будет внесена Россия. О других странах не сообщается. Среди вероятных претендентов — Беларусь, предоставляющая россиянам свободный въезд на свою территорию и имеющая протяженную границу с Украиной. Подвигнуть Киев на такой шаг может целый ряд факторов, включая участие заметного числа белорусских граждан в военных действиях на Донбассе…, арест КГБ РБ корреспондента Украинского радио в Минске Павла Шаройко по обвинению в шпионаже; и отказ Беларуси пропускать граждан Украины по ID-паспортам", — напоминает Александр Атенхельм.

"Список может пополнить и Сербия, откуда на Донбасс также едут боевики, воюющие на стороне ополченцев. Какие-то специальные меры для граждан стран "миграционного риска" не оговариваются, но можно предположить, что пограничники, таможенники и миграционные службы будут контролировать их особенно внимательно", — продолжил корреспондент.

"Будет введена в действие единая база иностранцев, пересекавших когда-либо украинскую границу, в том числе и находящихся на территории Украины. Об ужесточении наказаний за нарушение сроков пребывания в Украине или порядка регистрации по месту временного пребывания, которые в настоящее время включают штрафы и, в качестве крайней меры, запрет на повторный въезд, не сообщается. Но единая база сделает такое наказание неизбежным", — говорится в статье.

"Наконец, с начала 2018 года будет введена в действие национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Это потребовало технического переоснащения пунктов пропуска. После ее запуска все иностранцы при въезде в Украину должны будут помимо предъявления биометрического загранпаспорта также пройти процедуру снятия биометрических данных для внесения их в украинскую базу. Список снимаемых данных не уточнен; в качестве обязательного элемента упомянуты лишь отпечатки пальцев. Можно предположить, что это связано с нехваткой необходимой техники", — пишет Александр Атенхельм.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, в первую очередь биометрический контроль будет распространен на российских граждан. Кроме того, граждане России должны будут заблаговременно сообщать онлайн о своем намерении поехать на Украину, заполняя анкету с "минимальным объемом информации о себе".

"О сроках подачи заявки и перечне сообщаемой информации тоже пока нет официальных данных. Чаще всего говорят о месячном сроке, за исключением экстренных случаев, вроде смерти родственника, а в числе данных называют профессию, место работы, точную цель поездки и населенные пункты, которые гражданин России планирует посетить. Такой же порядок, вероятно, будет введен и в отношении граждан других государств из списка "миграционного риска", — продолжает автор статьи.

"Таким образом, контроль за прибывающими в Украину иностранцами будет включать три этапа: уведомление о поездке и проверку данных претендента до приезда, проверку биометрического паспорта и фиксацию биометрических данных на границе, и регистрацию по месту пребывания", — пишет корреспондент.

Похожие меры планирует ввести на своих границах и ЕС, правда, не ранее 2020 года. Но Украина вынуждена действовать быстрее. "В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны России, эта практика вполне оправдана", — заявил президент Петр Порошенко, выступая в Харькове на открытии регионального центра предоставления административных услуг, в число задач которого входит, среди прочего, скорейшая фиксация биометрических данных максимально большого числа граждан Украины, а также постоянно проживающих на Украине иностранцев.

"Несмотря на снижение числа жителей Украины, желающих работать в России, количество выезжающих туда украинских трудовых мигрантов находится на уровне 3 млн человек ежегодно. В настоящее время граждане Украины могут въезжать в РФ по любому, в том числе и не биометрическому, загранпаспорту, или даже по внутреннему паспорту Украины. Правда, Россия ужесточила правила пребывания: не более 90 из каждых 180 суток, но это не касается беженцев и обладателей патента на работу", — напоминает Александр Атенхельм.

На этом фоне предпринятые Украиной шаги позволяют россиянам упрекать Киев в одностороннем курсе на ухудшение отношений. "Все эти антироссийские действия украинской власти в последнее время, в первую очередь, ударяют по украинским гражданам", — заявил зам. директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он также отметил, что подобные действия создадут барьеры для свободного перемещения граждан Украины в России.

Прокремлевский украинский политик Виктор Медведчук предупредил о другой возможной реакции. "Россия может ответить и несимметрично — например, упростить для украинцев получение российского гражданства. В результате, Украина может лишиться миллионов трудоспособных, активных людей. Кто останется — старики, дети, больные? Те, кто еще не успел или не смог сбежать за границу?", — сказал он.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями, — сообщил статс-секретарь Григорий Карасин. — Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать".

Политолог Вадим Карасев полагает, что Россия будет ужесточать въезд для украинцев постепенно. "Если бы ввели с помпой и пафосом визовый режим гражданам Российской Федерации, то России нужно было бы как-то отвечать на это. Такая паллиативная, спокойная, тихая, но не менее эффективная мера со стороны Украины — это дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости, постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией", — заявил он в комментарии для РИА Новости.

"Анализ ситуации, впрочем, говорит о том, что все возможности для ответных действий в части пограничной и миграционной политики Россией исчерпаны. Москва по факту уже ввела режим упрощенного получения украинцами российского гражданства. Что касается ограничения трудовой миграции, то, учитывая дефицит квалифицированной рабочей силы в РФ, подобный шаг маловероятен. В частности, такие меры ударили бы по ряду важных для России отраслей, например, по нефтегазовому комплексу, где работает большое число украинских специалистов-буровиков", — пишет Александр Атенхельм.