Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом белорусса

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Выступовичи" на въезд в Украину прибыл автомобиль Volkswagen с 46-летним пассажиром, гражданином Белоруссии. Во время осуществления пограничного контроля в отношении указанного лица сработала международная база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивают правоохранительные органы Германии за разбойное нападение", — говорится в сообщении. Указывается, что его задержали в минувший вторник.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

По данным пограничников, с начала 2017 года они задержали 2 тысячи граждан и более 200 автомобилей, данные о которых содержались в базе Интерпола.

Ранее Аваков заявлял, что за три года количество запросов Киева в Интерпол увеличилось в 370 раз.