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    Общество

    Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом белорусса

    (обновлено: )24
    В погранслужбе сообщили, что белоруса разыскивают правоохранительные органы Германии за разбойное нападение, он находится в базе Интерпола.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "В пункт пропуска "Выступовичи" на въезд в Украину прибыл автомобиль Volkswagen с 46-летним пассажиром, гражданином Белоруссии. Во время осуществления пограничного контроля в отношении указанного лица сработала международная база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивают правоохранительные органы Германии за разбойное нападение", — говорится в сообщении. Указывается, что его задержали в минувший вторник.

    Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

    По данным пограничников, с начала 2017 года они задержали 2 тысячи граждан и более 200 автомобилей, данные о которых содержались в базе Интерпола.

    Ранее Аваков заявлял, что за три года количество запросов Киева в Интерпол увеличилось в 370 раз.

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