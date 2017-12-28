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    Общество

    Пограничники перешли на усиленный режим работы

    (обновлено: )68
    По данным Госпогранслужбы, применяются все необходимые меры для безопасного и быстрого пересечения гражданами границы. Особое внимание уделяется работе контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на линии разграничения в Донбассе.
    Украинский пограничник проверяет документы
    УНИАН

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пограничники работают в усиленном режиме в связи с новогодними и рождественскими праздниками, сообщил в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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    "С наступлением рождественских и новогодних праздников по всем участкам границы наблюдается динамичное движение лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу и линию разграничения в районе проведения АТО. Чтобы обеспечить максимально безопасное и комфортное их движение, сотрудники Государственной пограничной службы Украины еще накануне (католического — ред.) Рождества приступили к усиленным мерам несения службы на государственной границе", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, применяются все необходимые меры для безопасного и быстрого пересечения гражданами границы. Особое внимание уделяется работе контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на линии разграничения в Донбассе, пограничники круглосуточно следят за обстановкой. Также в погранслужбе заявили, что все КПП в период праздников будут работать в штатном режиме.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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