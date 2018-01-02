Суд в Молдавии разрешил назначить членов кабмина в обход президента

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу", — заявил во вторник на заседании член КС Игорь Доля.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который уже освободил пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить новых членов правительства.

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До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы Минобороны. Тогда правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом РФ. По его словам, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы". Он уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Молдавии. Депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что Украина не претендует на территорию Приднестровья, считая его неотъемлемой частью Молдавии.