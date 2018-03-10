Украина в среду ввела санкции в отношении 388 физических и 105 юридических лиц, среди них граждане 23 стран. Сенатор Игорь Морозов назвал введение этих санкций продолжением действий Петра Порошенко, приводящих Украину к "окончательному разрушению".
США фактически руководят происходящим в Украине, и недавний визит директора ЦРУ Джона Бреннана в Киев свидетельство тому, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.