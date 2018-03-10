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    Игорь Морозов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Игорь Морозов
    Удар США в Афганистане: в РФ увидели признаки новой гонки вооружения
    23:51 13.04.2017
    845Военная кампания против "Исламского государства"
    Российский сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что РФ должна инициировать обсуждение вопроса о применении США новой бомбы в Афганистане в ООН.
    Игорь Морозов
    В Совфеде РФ сочли отношения с Украиной после санкций почти "замороженными"
    02:34 17.09.2015
    534Новые санкции в отношении России.
    Украина в среду ввела санкции в отношении 388 физических и 105 юридических лиц, среди них граждане 23 стран. Сенатор Игорь Морозов назвал введение этих санкций продолжением действий Петра Порошенко, приводящих Украину к "окончательному разрушению".
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Соглашение Украины с Евросоюзом принесет ЕС большие проблемы - сенатор
    14:36 24.09.2014
    327Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    По мнению Морозова, ЕС будет иметь гораздо большую проблему, чем он сейчас имеет, помогая Греции, Болгарии, Венгрии и Испании.
    Игорь Морозов
    Член СФ: США контролируют ситуацию в Украине и руководят операциями
    10:23 15.04.2014
    24Спецоперация на востоке Украины
    США фактически руководят происходящим в Украине, и недавний визит директора ЦРУ Джона Бреннана в Киев свидетельство тому, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.
    Ситуации в Киеве
    Сенатор: властям Украины пора объявить в Киеве чрезвычайное положение
    09:24 19.02.2014
    19Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Властям Украины для наведения порядка в стране пора объявить в Киеве чрезвычайное положение и принять жесткие меры против применявших оружие участников беспорядков, считает Игорь Морозов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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