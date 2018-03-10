Около тысячи человек приняли участие в акции протеста против утверждения нового кабмина во главе с Павлом Филипом в Молдавии. Пикетчики ворвались в здание парламента в Кишиневе и напали на лидера Либеральной партии Михая Гимпу.
Как сообщается, одному из активистов правоцентристов Кириллу Моцпану разбили голову. Группа протестующих также налетела на лидера Либеральной партии, бывшего исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".