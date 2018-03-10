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    Михай Гимпу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Протесты в Молдавии: тысячи митингующих и штурм парламента 
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    Как сообщается, одному из активистов правоцентристов Кириллу Моцпану разбили голову. Группа протестующих также налетела на лидера Либеральной партии, бывшего исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу.
    Парламент Молдавии, архивное фото
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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