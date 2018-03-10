Первые поставки газа из Румынии в Молдавию ожидаются в конце августа текущего года, сообщил журналистам премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. На первом этапе поставки газа из Румынии снизят зависимость Молдавии от российского газа на 5%.
В преддверие саммита глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге и форума "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где Молдавия предполагает парафировать соглашение о зоне свободной торговли с Европейскими союзом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.