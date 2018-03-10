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    Юрий Лянкэ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Молдавский герб и флаг
    Кабмин Молдавии ушел в отставку в связи с истечением полномочий
    16:07 10.12.2014
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    Премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ отметил, что кабинет министров ушел в отставку, так как закончился срок его полномочий.
    Юрий Лянкэ, Петр Порошенко и Виктор Понта
    Порошенко: Румыния может стать мостом для Украины на пути в ЕС
    23:55 02.10.2014
    721Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    В свою очередь Виктор Понта заявил о готовности помочь Украине воспользоваться положительным опытом, а также избежать ошибок, которые сделала Румыния на пути в ЕС.
    Юрие Лянкэ. Архивное фото
    Премьер Молдавии приедет в Киев укреплять демократию
    01:12 02.10.2014
    358Мировая реакция на события в Украине
    Премьер Молдовы Юрий Лянкэ проведет в Киеве ряд встреч с руководством Украины. В частности он встретится с со своим украинским коллегой Арсением Яценюком, а также с президентом Петром Порошенко.
    Компрессорная станция
    Молдавия ожидает первые поставки газа из Румынии в конце августа
    17:05 30.05.2014
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    Первые поставки газа из Румынии в Молдавию ожидаются в конце августа текущего года, сообщил журналистам премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. На первом этапе поставки газа из Румынии снизят зависимость Молдавии от российского газа на 5%.
    Премьер-министр Республики Молдова Юрие Лянкэ
    На этой неделе Молдавия может начать активную приватизацию
    12:56 20.11.2013
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    В преддверие саммита глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге и форума "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где Молдавия предполагает парафировать соглашение о зоне свободной торговли с Европейскими союзом.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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