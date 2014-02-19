Сенатор: властям Украины пора объявить в Киеве чрезвычайное положение

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Властям Украины для наведения порядка в стране пора объявить в Киеве чрезвычайное положение и принять жесткие меры против применявших оружие участников беспорядков, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По данным Минздрава Украины, пострадал 351 человек, погибли 25.



"Надо вводить войска в Киев, надо объявлять чрезвычайное положение и действовать по законам военного времени", - заявил Морозов РИА Новости в среду.



По мнению российского сенатора, исходя из сложившейся ситуации, у президента республики Виктора Януковича сейчас есть "только одна возможность навести порядок - своим президентским указом физически подавить тех, кто взялся за оружие, кто стрелял в полицейских и военнослужащих "Беркута", и осудить в правовом порядке этих людей, приняв самые жесткие меры".



При этом Морозов напомнил, что на последней сессии ПАСЕ российская и украинская делегации предлагали поправки к резолюции ассамблеи по Украине, которые предполагали осуждение захвата в Киеве административных зданий и запрет нападать на военнослужащих и полицейских. Эти поправки не были приняты в ПАСЕ, хотя они, убежден российский сенатор, могли бы позитивно повлиять на ситуацию в Киеве.



"Мы предупреждали европейских парламентариев, что эскалация действий на Майдане уже вышла из-под контроля тех, кто с подиума говорил о смене власти", - заявил он.