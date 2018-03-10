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    Владимир Филат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Экс-премьер-министр Республики Молдова Владимир Филат
    Суд приговорил экс-премьера Молдавии Филата к девяти годам за коррупцию
    22:27 27.06.2016
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    Суд постановил поместить экс-премьера Молдавии Владимира Филата в тюрьму закрытого типа на срок 9 лет. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы.
    Николай Тимофти (в центре). Архивное фото
    Политический хаос в Молдавии
    17:19 04.01.2016
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    Парламент Молдавии в понедельник рассматривает вопрос о выражении вотума доверия кандидату в премьер-министры страны Иону Стурзе, новому составу правительства и программе его деятельности.
    Экс-премьер-министр Республики Молдова Владимир Филат
    Суд продлил срок задержания экс-премьера Молдавии Филата на 30 дней
    04:14 19.10.2015
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    Представитель защиты экс-премьера адвокат Игорь Попа отказался комментировать решение суда, заявив, что адвокат не располагает таким правом. Сам Филат в суд не явился.
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Молдавский герб и флаг
    Экс-премьер Молдавии Филат попал в ДТП в предвыборный "день тишины"
    18:56 29.11.2014
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    В субботу в Молдавии "день тишины" перед парламентскими выборами. Филат возглавлял молдавское правительство в 2009-2013 годах.
    Виталий Кличко, Михаил Саакашвили и Влад Филат в киевском кафе
    Саакашвили и Филат встретились с Кличко и поддержали "Евромайдан"
    13:10 07.12.2013
    31Политический кризис в Украине
    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Молдавии Влад Филат поддержали евроинтеграционные устремления Украины и мирные акции граждан в защиту своих прав.
    Мариан Лупу
    Спикер парламента Молдавии готов покинуть пост, но вместе с премьером
    10:47 21.02.2013
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    Спикер молдавского парламента Мариан Лупу предложил в четверг премьер-министру, лидеру либерально-демократической партии Владимиру Филату уйти в отставку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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