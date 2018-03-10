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Тег
Владимир Филат
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Суд приговорил экс-премьера Молдавии Филата к девяти годам за коррупцию
22:27 27.06.2016
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Суд постановил поместить экс-премьера Молдавии Владимира Филата в тюрьму закрытого типа на срок 9 лет. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы.
Политический хаос в Молдавии
17:19 04.01.2016
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Парламент Молдавии в понедельник рассматривает вопрос о выражении вотума доверия кандидату в премьер-министры страны Иону Стурзе, новому составу правительства и программе его деятельности.
Суд продлил срок задержания экс-премьера Молдавии Филата на 30 дней
04:14 19.10.2015
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Представитель защиты экс-премьера адвокат Игорь Попа отказался комментировать решение суда, заявив, что адвокат не располагает таким правом. Сам Филат в суд не явился.
Новый парламент Молдавии приступает к работе
00:34 29.12.2014
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Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
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18:56 29.11.2014
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В субботу в Молдавии "день тишины" перед парламентскими выборами. Филат возглавлял молдавское правительство в 2009-2013 годах.
Саакашвили и Филат встретились с Кличко и поддержали "Евромайдан"
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Политический кризис в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Молдавии Влад Филат поддержали евроинтеграционные устремления Украины и мирные акции граждан в защиту своих прав.
Спикер парламента Молдавии готов покинуть пост, но вместе с премьером
10:47 21.02.2013
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Спикер молдавского парламента Мариан Лупу предложил в четверг премьер-министру, лидеру либерально-демократической партии Владимиру Филату уйти в отставку.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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