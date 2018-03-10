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    Валерий Стрелец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Штурм здания парламента в Молдавии
    Политический кризис в Молдавии далек от разрешения
    10:10 21.01.2016
    776Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Парламент Молдавии в среду одобрил состав нового правительства во главе с представителем Демократической партии Павлом Филипом. Сразу после голосования с новой силой вспыхнули протесты оппозиции.
    Николай Тимофти (в центре). Архивное фото
    Политический хаос в Молдавии
    17:19 04.01.2016
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    Парламент Молдавии в понедельник рассматривает вопрос о выражении вотума доверия кандидату в премьер-министры страны Иону Стурзе, новому составу правительства и программе его деятельности.
    Акции протеста в Кишиневе
    Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Стрельца
    13:56 29.10.2015
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    На фоне непрекращающихся акций протеста в Кишеневе парламентарии высказали недоверие правительству. Протестующие требуют его отставки и досрочных выборов.
    Акции протеста в Кишинёве
    Осень в Молдове может стать политическим закатом правящего альянса
    12:48 23.10.2015
    413Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Массовые протесты оппозиции, причем не только левоцентристской, но и правой, коррупционные скандалы, финансовый кризис и другие конфликты, охватившие Молдову, могут завершиться политическим коллапсом для партий власти.
    Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
    Молдавия настаивает на выводе из Приднестровья миротворцев РФ - премьер
    11:52 01.10.2015
    373Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Валерий Стрелец, выступая на Генеральной ассамблее ООН, выразил надежду, что международное сообщество повлияет на ускорение процесса разрешения конфликта в Приднестровье.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Премьеры Украины и Молдавии договорились провести заседание межправкомиссии
    20:37 14.08.2015
    310Экономический кризис
    Как сообщили в пресс-службе Яценюка, была достигнута договоренность об ускорении подготовки очередного заседания межправительственной украино-молдавской совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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