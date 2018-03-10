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    ЦИК Молдавии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Второй тур президентских выборов в Молдавии
    ЦИК Молдавии: Додон побеждает с 53,12% голосов
    05:41 14.11.2016
    1283Молдавия и Болгария: выборы президента
    По данным ЦИК Молдавии, опубликованным на официальном сайте после подсчета 99,09% протоколов, Игорь Додон набирает 53,12% или 832 527 голосов, Майя Санду — 46,88% или 734 698 голосов.
    Выборы президента в Молдавии
    Подсчет голосов завершается на выборах президента Молдавии
    02:59 31.10.2016
    928Молдавия и Болгария: выборы президента
    По информации ЦИК Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 48,71% (674 736 голосов), а его ближайшая соперница по гонке - единый кандидат от правой оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду – 37,94% (525 571 голосов).
    Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    Додон после подсчета 88,6% голосов набирает 49,9% на выборах в Молдавии
    23:59 30.10.2016
    1408Молдавия и Болгария: выборы президента
    По информации ЦИК Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон набирает 49,94% или 589 980 голосов, Майя Санду — 36,85% или 435 411 голосов. В случае, если ему не удастся набрать свыше 50% голосов до конца подсчета бюллетеней, состоится второй тур выборов.
    Столица Молдавии Кишинев
    Выборы мэра Кишинева состоялись, явка составила 30,6% - ЦИК
    17:40 14.06.2015
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    Согласно информации, которую озвучил глава ЦИК Юрий Чокан, к 16.00 явка по стране составила 1 миллион человек, или 35%. По дополнительным спискам уже проголосовали 13 320 граждан.
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Глава ЦИК Молдавии заявил, что в отставку не подаст
    12:03 03.12.2014
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    Во вторник лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин обвинил ЦИК страны в фальсификации выборов и призвал избирательную комиссию в полном составе уйти в отставку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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