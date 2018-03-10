По информации ЦИК Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 48,71% (674 736 голосов), а его ближайшая соперница по гонке - единый кандидат от правой оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду – 37,94% (525 571 голосов).
По информации ЦИК Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон набирает 49,94% или 589 980 голосов, Майя Санду — 36,85% или 435 411 голосов. В случае, если ему не удастся набрать свыше 50% голосов до конца подсчета бюллетеней, состоится второй тур выборов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".