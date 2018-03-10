наверх
10.03.201808:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Тимофти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Политический кризис в Молдавии далек от разрешения
    10:10 21.01.2016
    776Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Парламент Молдавии в среду одобрил состав нового правительства во главе с представителем Демократической партии Павлом Филипом. Сразу после голосования с новой силой вспыхнули протесты оппозиции.
    Присяга молдавского правительства во главе с Павлом Филипом. Видео
    "Тайная" присяга правительства Молдавии во главе с Филипом 
    02:35 21.01.2016
    339
    Президент страны Тимофти выразил надежду, что "сформированное после длительного периода политической нестабильности правительство будет знать, как стабилизировать экономическую и финансовую ситуации".
    Присяга правительства Молдавии
    Президент Молдавии подписал указ об утверждении Филипа премьер-министром
    00:39 21.01.2016
    835Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В среду в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом.
    Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов
    Парламент Молдавии поддержал кандидатуру Павла Филипа на пост премьера
    16:43 20.01.2016
    207Протесты в Молдавии: штурм парламента
    За кандидатуру Филипа проголосовали 57 депутатов. После голосования президент Молдавии Николай Тимофти должен утвердить правительство соответствующим указом.
    Николай Тимофти (в центре). Архивное фото
    Политический хаос в Молдавии
    17:19 04.01.2016
    1139
    Парламент Молдавии в понедельник рассматривает вопрос о выражении вотума доверия кандидату в премьер-министры страны Иону Стурзе, новому составу правительства и программе его деятельности.
    Акция протеста молдавской оппозиции. Видео
    Костер оппозиции возле резиденции президента Молдавии 
    03:45 14.12.2015
    154
    Как сообщил мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, участники митинга намерены оставаться возле загородной резиденции Николая Тимофти до утра.
    Акции протеста в Кишиневе
    Президент Молдавии отказался уходить в отставку по требованию протестующих
    01:26 08.09.2015
    110Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Николай Тимофти намерен позднее решить, выходить ли ему на площадь Великого национального собрания в Кишиневе, чтобы выступить перед митингующими.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Обзор мировых СМИ: сближение с ЕС, попытка номер два
    12:33 21.05.2015
    720Саммит ЕС в Риге
    Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
    Петр Порошенко, Бронислав Коморовский и Николае Тимофти
    Порошенко наградили молдавским Орденом Республики
    13:36 20.11.2014
    120
    Высшую государственную награду Молдавии Петр Порошенко и Бронислав Коморовский получили за участие в развитии и консолидации дружеских отношений между странами.
    Петр Порошенко, Бронислав Коморовский и Николае Тимофти
    Порошенко проводит встречу с Коморовским и Тимофти
    10:48 20.11.2014
    527
    На трехсторонней встрече обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие Украины и Молдавии в сфере европейской интеграции, вопросы активизации переговоров по приднестровскому урегулированию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны