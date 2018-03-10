Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
На трехсторонней встрече обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие Украины и Молдавии в сфере европейской интеграции, вопросы активизации переговоров по приднестровскому урегулированию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".