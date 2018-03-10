наверх
10.03.201820:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ренато Усатый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Акция протеста молдавской оппозиции. Видео
    Костер оппозиции возле резиденции президента Молдавии 
    03:45 14.12.2015
    154
    Как сообщил мэр города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, участники митинга намерены оставаться возле загородной резиденции Николая Тимофти до утра.
    Акции протеста в Кишинёве
    Лидер оппозиционной партии задержан в аэропорту Кишинева
    19:08 23.10.2015
    489Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Как сообщили источники в Генпрокуратуре Молдавии, лидера оппозиционного политформирования "Наша партия" Ренато Усатого доставили на допрос в центральную прокуратуру Кишинева.
    Акции протеста в Кишинёве
    Осень в Молдове может стать политическим закатом правящего альянса
    12:48 23.10.2015
    413Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Массовые протесты оппозиции, причем не только левоцентристской, но и правой, коррупционные скандалы, финансовый кризис и другие конфликты, охватившие Молдову, могут завершиться политическим коллапсом для партий власти.
    Блокирование движения транспорта в Кишиневе
    Протестующие в Кишиневе заблокировали движение транспорта в центре города
    09:21 12.10.2015
    118Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Сейчас движение автомобилей в центре столицы Молдавии постепенно восстанавливается, но на перекрестке парламентом и зданием администрации президента остановился крупнотоннажный грузовик.
    Акции протеста в Кишиневе
    Полиция проводит обыски в палаточном городке оппозиции в Кишиневе
    01:08 04.10.2015
    111
    В Молдавии началась пятая неделя протестов. В минувшее воскресенье сторонники "Партии социалистов" Игоря Додона и Ренато Усатого ("Наша партия") вышли на манифестацию, оппозиция выдвинула главе государства Николаю Тимофти ультиматум.
    Многотысячные протесты в Кишиневе
    Колонны протестующих в Кишиневе объединились на центральной площади
    14:56 27.09.2015
    404Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Акция протеста организована Партией социалистов депутата Игоря Додона и Нашей партией Ренато Усатого. Участники манифестации выступают за досрочные парламентские и всеобщие выборы президента.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны