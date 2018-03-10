Массовые протесты оппозиции, причем не только левоцентристской, но и правой, коррупционные скандалы, финансовый кризис и другие конфликты, охватившие Молдову, могут завершиться политическим коллапсом для партий власти.
В Молдавии началась пятая неделя протестов. В минувшее воскресенье сторонники "Партии социалистов" Игоря Додона и Ренато Усатого ("Наша партия") вышли на манифестацию, оппозиция выдвинула главе государства Николаю Тимофти ультиматум.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.