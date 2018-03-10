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    Партия социалистов Молдавии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    14:56 27.09.2015
    404Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Акция протеста организована Партией социалистов депутата Игоря Додона и Нашей партией Ренато Усатого. Участники манифестации выступают за досрочные парламентские и всеобщие выборы президента.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Наблюдатели положительно оценили выборы в Молдавии
    23:28 01.12.2014
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    Наблюдатели надеются, что на будущих выборах власти не допустят повторения ошибок кампании 2014 года.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Партия социалистов лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
    22:51 01.12.2014
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    Партия социалистов набирает 21,03%, на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата - 19,68% или 297 тысяч 958 голосов; далее следуют коммунисты Владимира Воронина - 17,86%, Демократическая партия - 15,89%.
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Молдавские социалисты выступают за вхождение Молдавии в ТС и сближение с РФ
    05:36 29.09.2014
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    Молдавские социалисты будут выступать за вхождение Молдавии в Таможенный союз и сближение с Россией, заявил в воскресенье на съезде Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) ее лидер Игорь Додон.
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