Досрочные парламентские выборы для Молдавии означают усугубление кризиса. Выборы "приведут к критической финансово-экономической деградации, а из этого состояния будет очень трудно выйти", заявил глава молдавского Кабмина Павел Филип.
Парламентское большинство приняло решение, попросить у представителей протестующих документ, содержащий аргументы с юридическим обоснованием проведения досрочных парламентских выборов. Считаем, что досрочные выборы не являются лучшим решением для Молдавии, заявил Андриан Канду.
В среду в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом. По последним данным, пострадали 15 человек.
Полицейский кордон выстроился у стен высшего законодательного органа страны сразу после начала протестов. У одного из выходов из здания ряд митингующих начали выталкивать полицейских. В результате завязалась потасовка.
Партия социалистов набирает 21,03%, на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата - 19,68% или 297 тысяч 958 голосов; далее следуют коммунисты Владимира Воронина - 17,86%, Демократическая партия - 15,89%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".