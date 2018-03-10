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    Парламент Молдавии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Акция протеста в Молдавии
    В Молдавии оппозиция внесла в парламент вотум недоверия правительству
    15:42 27.09.2016
    144Протесты в Молдавии: штурм парламента
    По словам главы Партии социалистов Игоря Додона, "инициативу о выражении вотума недоверия правительству подписали 37 депутатов от фракций социалистов, коммунистов и либерал-демократов".
    Акция протеста в Молдавии
    Досрочные парламентские выборы в Молдавии приведут к усугублению кризиса – премьер
    15:59 27.01.2016
    170Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Досрочные парламентские выборы для Молдавии означают усугубление кризиса. Выборы "приведут к критической финансово-экономической деградации, а из этого состояния будет очень трудно выйти", заявил глава молдавского Кабмина Павел Филип.
    Молдавский ОМОН защищает здание парламента в Кишиневе. Архивное фото
    Спикер парламента Молдавии: досрочные парламентские выборы - не лучшее решение
    22:33 22.01.2016
    107Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Парламентское большинство приняло решение, попросить у представителей протестующих документ, содержащий аргументы с юридическим обоснованием проведения досрочных парламентских выборов. Считаем, что досрочные выборы не являются лучшим решением для Молдавии, заявил Андриан Канду.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Протесты в Молдавии: "Мы будем бороться до победы"
    15:00 22.01.2016
    332Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Оппозиционные левые силы Молдавии, Партия социалистов и "Наша партия", а также правоцентристское движение DA ("Достоинство и правда"), продолжают акции протеста в Кишиневе.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Спецкор: в столице Молдавии продолжаются многотысячные протесты
    18:10 21.01.2016
    374Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Спецкор из Молдовы Николай Костыркин рассказал, что в Кишиневе возле парламента много митингующих - около семи-восьми тысяч. По словам спецкора, они не строят никаких баррикад.
    Протесты под парламентом Молдавии
    Пять тысяч протестующих собрались в центре столицы Молдавии
    13:20 21.01.2016
    1352Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В Кишиневе продолжаются митинги против утверждения правительства под руководством Павла Филипа. Акции протеста проходят мирно несмотря на то, что накануне протестующие штурмовали парламент.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Политический кризис в Молдавии далек от разрешения
    10:10 21.01.2016
    776Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Парламент Молдавии в среду одобрил состав нового правительства во главе с представителем Демократической партии Павлом Филипом. Сразу после голосования с новой силой вспыхнули протесты оппозиции.
    Присяга правительства Молдавии
    Президент Молдавии подписал указ об утверждении Филипа премьер-министром
    00:39 21.01.2016
    835Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В среду в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Оппозиция в Кишиневе намерена блокировать здание правительства
    00:25 21.01.2016
    181Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В среду в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом. По последним данным, пострадали 15 человек.
    Столкновения полиции и протестующих у парламента Молдавии. Видео
    Столкновения полиции и протестующих у парламента Молдавии 
    20:49 20.01.2016
    288Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Полицейский кордон выстроился у стен высшего законодательного органа страны сразу после начала протестов. У одного из выходов из здания ряд митингующих начали выталкивать полицейских. В результате завязалась потасовка.
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Молдавская оппозиция призывает протестующих вернуться на площадь у здания парламента
    20:09 20.01.2016
    138Протесты в Молдавии: штурм парламента
    По словам лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, смысла штурмовать парламент нет, так как "всех депутатов и министров давно уже вывели в полицейской форме из здания парламента".
    Штурм здания парламента в Молдавии
    Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Кишиневе
    19:13 20.01.2016
    225Протесты в Молдавии: штурм парламента
    У одного из выходов парламента Молдавии ряд митингующих начали выталкивать полицейских. В результате завязалась потасовка. Сотрудники правоохранительных органов стали использовать дубинки.
    Протесты в Молдавии. Штурм парламента . Онлайн
    Протесты в Молдавии: штурм парламента 
    17:24 20.01.2016
    4046Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Перед началом беспорядков парламент Молдавии утвердил нового главу правительства - представителя Демократической партии Павла Филипа. В акции протеста принимают участие более тысячи человек.
    Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов
    Протестующие окружают здание парламента Молдавии, прорвали полицейский кордон
    17:10 20.01.2016
    309
    Один из лидеров платформы DA ("Достоинство и правда") Андрей Нэстасе заявил, что протестующие окружат парламент и не позволят депутатам выйти из здания.
    Акции протеста в Кишиневе
    Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Стрельца
    13:56 29.10.2015
    162
    На фоне непрекращающихся акций протеста в Кишеневе парламентарии высказали недоверие правительству. Протестующие требуют его отставки и досрочных выборов.
    Акции протеста в Кишиневе
    Мэрия Кишинева запретила проводить митинги у парламента
    03:53 24.09.2015
    71
    В понедельник лидеры двух оппозиционных партий Додон и Усатый объявили о проведении своих акций протеста. Политики отметили, что протесты пройдут в воскресенье, 27 сентября, перед зданием парламента.
    Флаг Румынии
    Румыния просит НАТО оказать поддержку Молдавии, Украине и Грузии
    16:21 16.01.2015
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    Президент Румынии Клаус Йоханес предложил генсеку НАТО поддержать страны Восточного соседства: Украину, Молдавию и Грузию.
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Новый парламент Молдавии приступает к работе
    00:34 29.12.2014
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    Выборы в 101-местный молдавский парламент состоялись 30 ноября. Согласно результатам голосования, победу одержала Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, получившая 25 мандатов.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Наблюдатели положительно оценили выборы в Молдавии
    23:28 01.12.2014
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    Наблюдатели надеются, что на будущих выборах власти не допустят повторения ошибок кампании 2014 года.
    Парламентские выборы в Молдавии
    Партия социалистов лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
    22:51 01.12.2014
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    Партия социалистов набирает 21,03%, на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата - 19,68% или 297 тысяч 958 голосов; далее следуют коммунисты Владимира Воронина - 17,86%, Демократическая партия - 15,89%.
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