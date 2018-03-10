наверх
10.03.201802:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Румыния

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 266
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ВМС США
    В Черное море вошло судно ВМС США
    07:19 08.03.2018
    389
    На борту большого десантного корабля "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Уже 50 населенных пунктов в Молдове готовы присоединиться к Румынии
    07:15 25.02.2018
    767
    Главы молдавских населенных пунктов уже успели подписать символическую декларацию об объединении с Румынией, среди которых села Пеулешть, Синешть и Тенерешть.
    Флаг Румынии
    Американский след в румынском ультиматуме Украине
    14:11 20.02.2018
    2254
    Заявление украинского военного вызвало шквал критики со стороны Бухареста. В самом деле ведь Румыния не намерена воевать со своей восточной соседкой.
    Флаг Румынии
    Атака и контратака. Реформы в Румынии идут вразрез с требованиями ЕС
    12:30 05.02.2018
    168
    На фоне изменения юстиционного законодательства в Румынии между Брюсселем и Бухарестом возникло недопонимание, которое грозит стране оказаться в положении "санкционной" Польши.
    Матч Евро-2018 по футзалу между сборными Украины и Румынии
    Сборная Украины успешно дебютировала на Евро-2018 по футзалу
    00:23 03.02.2018
    354
    Сборная Украины вырвала победу над сборной Румынии на последних секундах матча, выиграв со счетом 3:2. В следующем поединке украинцы сыграют против португальцев.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Ряд сел Молдавии выступили за объединение с Румынией. Власти созывают СБ
    14:03 31.01.2018
    443
    Кампанию по подписанию деклараций об объединении с Румынией организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдавии и Румынии.
    Как инструкторы НАТО обучают украинских военных
    Вступил в силу закон о допуске военных США в Украину
    10:23 30.01.2018
    579
    По закону, на территорию Украины разрешается допуск военных подразделений США и других государств-членов НАТО в количестве до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой.
    Михаил Лабутин
    В Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" - ГПУ
    18:00 25.01.2018
    359
    Бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин задержан в Румынии. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, сейчас бывшего чиновника готовят к экстрадиции.
    На границе с Украиной
    Украина усиливает охрану границы с Румынией
    16:55 23.01.2018
    278
    По данным Госпогранслужбы, охрану усиливают для противодействия правонарушителям. Как отмечают в ведомстве, привлечение Нацгвардии должно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.
    Овцы разрушили систему противоракетной обороны НАТО в Румынии
    Овцы разрушили систему противоракетной обороны НАТО в Румынии
    16:14 16.01.2018
    741НАТО: надо или не надо?
    По словам представителя местной власти, овцы не похожи на людей, они не соблюдают правила, они идут к местам с активными датчиками безопасности, затрагивающие ограждения и запускают систему тревоги.
    Егор Стадный
    Стадный: принуждение в выборе языка обучения — позор Украины
    16:24 12.01.2018
    926Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Самый убедительный путь - показывать представителям нацменьшинств преимущества украинского культурного пространства и создавать интересные проекты на украинском языке, считает аналитик центра CEDOS.
    Украина и Румыния совместно разработают документ о внедрении закона об образовании
    13:33 12.01.2018
    78
    Как говорится в сообщении МИД, Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины "Об образовании".
    Флаг Румынии
    Румыния заявила о неизменности позиции по закону об образовании в Украине
    16:17 11.01.2018
    235Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану сказал, что его страна намерена оказать финансовую поддержку ученикам и преподавателям румынской общины в Украине.
    Полиция Румынии. Архивное фото
    В Румынии глава МВД уходит в отставку из-за полицейского-педофила
    13:37 11.01.2018
    95
    По словам премьер-министра Румынии Михая Тудосе, министр внутренних дел Кармен Дан заявила, что в понедельник подаст прошение об отставке из-за скандала с полицейским-педофилом.
    Главы МИД Украины и Румынии Павел Климкин (в центре) и Теодор Мелешкану (слева). Архивное фото
    Главы МИД Украины и Румынии обсудят закон об образовании в Черновцах
    10:54 10.01.2018
    116Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации МИД Украины, 11 января 2018 года в Черновцах состоится встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Румынии Теодора Мелешкану.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Граждане Молдавии выступают против присоединения к Румынии - опрос
    15:13 14.12.2017
    420Протесты в Молдавии: штурм парламента
    В соответствие с результатам иопроса, 68,9% респондентов считают, что государственный язык Молдавии должен называться молдавским, а 25,8% - румынским.
    Руслана поле операции
    С открытой раной. Руслана вышла на сцену после сложной операции
    12:16 11.12.2017
    1356
    По словам победительницы Евровидения-2004 Русланы Лыжичко, она сняла повязку и выступала на сцене на Национальном отборе Евровидения в Румынии с открытой раной.
    Бывший король Румынии Михай I
    В Швейцарии умер последний король Румынии Михай
    14:39 05.12.2017
    307
    Как пишет румынская пресса, тело короля доставят в Румынию. Согласно традициям, гроб с телом королевской особы будет выставлен на один день в почетном зале замка Пелеш, а затем — в тронном зале королевского дворца в Бухаресте.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Румыния и Болгария однозначно войдут в Шенген - Юнкер
    16:56 08.11.2017
    237
    Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
    Павел Климкин и Теодор Мелешкану
    Климкин похвалил главу МИД Румынии за "желание идти вперед"
    23:36 13.10.2017
    223Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Павел Климкин по итогам визита в Бухарест сообщил, что стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества в сфере образования, в том числе с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Румынии
    Американский след в румынском ультиматуме Украине
    14:11 20.02.2018
    2254
    Заявление украинского военного вызвало шквал критики со стороны Бухареста. В самом деле ведь Румыния не намерена воевать со своей восточной соседкой.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Уже 50 населенных пунктов в Молдове готовы присоединиться к Румынии
    07:15 25.02.2018
    767
    Главы молдавских населенных пунктов уже успели подписать символическую декларацию об объединении с Румынией, среди которых села Пеулешть, Синешть и Тенерешть.
    ВМС США
    В Черное море вошло судно ВМС США
    07:19 08.03.2018
    389
    На борту большого десантного корабля "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.
    Все теги

    Персоны

    Организации