Как пишет румынская пресса, тело короля доставят в Румынию. Согласно традициям, гроб с телом королевской особы будет выставлен на один день в почетном зале замка Пелеш, а затем — в тронном зале королевского дворца в Бухаресте.
Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".