Жители Кишинева поддержали идею объединения с Румынией - опрос

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Более половины жителей молдавской столицы поддерживают идею объединения Молдавии и Румынии, сообщили в среду журналистам представители Европейского социально-политического центра по итогам проведенного опроса.

"Среди румыноговорящих жителей столицы 62% респондентов проголосовали "за", а из русскоговорящих кишиневцев 69% высказались "против", — сказал социолог Андрей Думбрэвяну.

Опрос проводился с 1 по 19 апреля. В нем приняли участие 79742 человека старше 18 лет. Погрешность составляет 3%. Организаторы планируют провести такой же опрос и на республиканском уровне. Инициатором исследования выступил "Альянс за столетие", который был создан сторонниками идеи объединения двух стран.

Первым этапом действий "Альянса за столетие" стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.