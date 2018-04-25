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    Жители Кишинева поддержали идею объединения с Румынией - опрос

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    По информации представителей Европейского социально-политического центра, среди румыноговорящих жителей Кишинева 62% респондентов проголосовали "за" объединение с Румынией, а из русскоговорящих 69% высказались "против".
    Митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии в Кишеневе. Архивное фото
    Фото facebook.com/basarabiapamantromanesc

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Более половины жителей молдавской столицы поддерживают идею объединения Молдавии и Румынии, сообщили в среду журналистам представители Европейского социально-политического центра по итогам проведенного опроса.

    Флаги Молдавии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Среди румыноговорящих жителей столицы 62% респондентов проголосовали "за", а из русскоговорящих кишиневцев 69% высказались "против", — сказал социолог Андрей Думбрэвяну.

    Опрос проводился с 1 по 19 апреля. В нем приняли участие 79742 человека старше 18 лет. Погрешность составляет 3%. Организаторы планируют провести такой же опрос и на республиканском уровне. Инициатором исследования выступил "Альянс за столетие", который был создан сторонниками идеи объединения двух стран.

    Первым этапом действий "Альянса за столетие" стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч.

    Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

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