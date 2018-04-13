Украина и Румыния договорились по вопросу обучения меньшинств

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Киев и Бухарест будут искать компромиссные подходы в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы МИД, в четверг замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь проинформировал государственного секретаря министерства иностранных дел Румынии Денуца Некулееску об имплементации закона Украины "Об образовании".

"Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии", — говорится в пресс-службе МИД.

Также сообщается, что стороны обсудили развитие политического диалога и культурно-гуманитарную проблематику.

Закон "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.