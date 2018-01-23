Украина усиливает охрану границы с Румынией

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины усиливает охрану на горных участках границы с Румынией, куда прибыли несколько десяткой бойцов Национальной гвардии, сообщила во вторник пресс-служба пограничного ведомства.

По данным ведомства, охрану усиливают для противодействия правонарушителям. Как отмечают в погранслужбе, привлечение Нацгвардии должно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.

ГПС Пограничники совместно с Нацгвардией усилят охрану границы с Румынией

"С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии", — говорится в сообщении.

Ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.