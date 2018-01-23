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    Общество

    Украина усиливает охрану границы с Румынией

    (обновлено: )21702
    По данным Госпогранслужбы, охрану усиливают для противодействия правонарушителям. Как отмечают в ведомстве, привлечение Нацгвардии должно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.
    На границе с Украиной
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины усиливает охрану на горных участках границы с Румынией, куда прибыли несколько десяткой бойцов Национальной гвардии, сообщила во вторник пресс-служба пограничного ведомства.

    По данным ведомства, охрану усиливают для противодействия правонарушителям. Как отмечают в погранслужбе, привлечение Нацгвардии должно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.

    ГПС
    Пограничники совместно с Нацгвардией усилят охрану границы с Румынией

    "С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии", — говорится в сообщении.

    Ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

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