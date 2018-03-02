Украина усилила охрану границы с Румынией

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Закарпатскую область прибыли дополнительные силы для охраны государственной границы, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Службу в Мукачевском пограничном отряде будут нести около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы. Решение было принято в рамках борьбы с контрабандой.

Будущие офицеры в основном усилят пограничные подразделения на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где наблюдается активность по перемещению контрабандных табачных изделий.

Ранее Госпогранслужба привлекала бойцов Национальной гвардии для усиленной охраны границы с Румынией.

В январе 2018 года также проводились усиленные мероприятия по охране границы на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений Госпогранслужбы.