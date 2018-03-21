Не по-соседски. Новые ультиматумы Киеву от Венгрии и Польши

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В накалившихся до предела за последний год отношениях Украины с Польшей и Венгрией вспыхнул новый виток конфронтации. Будапешт выдвинул Киеву очередной ультиматум по поводу скандального закона об образовании, а в Польше националисты протестовали против политики "бандеризации" в Украине, что спровоцировало негативную реакцию властей Львовской области. Украинские власти с критикой в свой адрес не согласны, а подобные скандалы в непростых отношениях с соседними странами происходят регулярно. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Новый ультиматум Венгрии

На днях Будапешт выдвинул Киеву новый ультиматум по закону об образовании в Украине, который ранее и рассорил две страны. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины… Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированного на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом… Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", — заявил Сийярто.

По его словам, "тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории".

Отметим, что Венгрия ранее уже блокировала заседание комиссии Украина – НАТО по вопросам обороны, которое должно было состояться 14–15 февраля.

В Киеве уже отреагировали на позицию Будапешта. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года.

Однако на этом обмен нотами недовольства не закончился. Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово (Закарпатская область). Данный вопрос обсуждался на заседании Береговского городского совета, что и вызвало возмущение Будапешта.

Венгерского министра беспокоит, что Киев намерен разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения. Он добавил, что пояснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.

Сложные взаимоотношения с Будапештом

Новый ультиматум Венгрии — не первый за последние месяцы. Не так давно Сийярто потребовал, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменьшин на украинский язык.

По словам Сийярто, Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", — сказал он.

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Еще одна вспышка конфронтации произошла в начале марта после двух случае поджога Культурного центра венгров в Ужгороде. После инцидентов Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. С таким требованием выступал и Сийярто, но глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением реальности.

Отметим, что Венгрия также выступила за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Новая конфронтация с Польшей

Не утихают страсти и во взаимоотношениях Киева и Варшавы. Ранее активисты националистических движений сожгли чучела лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича у здания посольства Украины в Польше.

В СМИ сообщалось, что посол польского Сейма потоптался на красно-черном флаге. Посольство Украины в Польше осудило антиукраинскую акцию польских националистов, а Львовский областной совет пошел еще дальше. В областном законодательном органе готовят заявление с осуждением антиукраинских действий польских националистов у здания украинского дипведомства в Варшаве и хотят признать посла сейма Польши персоной нон грата на территории Львовской области.

"Первый заместитель председателя Львовского облсовета предлагает осудить действия польских националистов и признать посла сейма Польши, который показательно потоптался по красно-черному знамени, персоной нон грата на территории Львовской области", — говорится в сообщении львовских СМИ.

Скандалы с Варшавой

Не так давно сеть всколыхнула новость о том, что в Польше решили назвать новые корабли, произведенные в Китае, в честь городов "на бывших польских восточных территориях".

Речь идет о территориях нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши (с 1918 года по 1939 год).

Глава МИД Польши сделал заявление о проблемах с Украиной. Как сообщает Radio Szczecin, первый корабль будет носить название Lwów (Львов), другие получат названия Tarnopol (Тернополь) и Wilno (Вильнюс).

"Мы меняем названия кораблей, которые уже готовы на китайских верфях… Мы хотим, чтобы их назвали в честь бывших польских городов на восточных приграничных землях", – заявил представитель госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

Бжезицкий напомнил, что парусный корабль "Львов" уже был в польском флоте перед Второй мировой войной, поэтому новое название "не должно быть политически спорным".

Напомним, что в 2017 году Польша рассматривала возможность размещения на страницах новых паспортов изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Однако тогда это вызвало критику со стороны Украины.