Отношения с Венгрией не должны мешать Украине сотрудничать с НАТО

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, заявив, что Венгрия не должна мешать сотрудничеству Украины и НАТО, сообщила пресс-служба Кабмина.

Венгрия из-за разногласий в связи со статьей о языках украинского закона об образовании заблокировала заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14-15 февраля.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы блокировки Венгрией взаимодействия Украина-НАТО. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии по Украине недопустимо. Чрезвычайно важным сегодня должно быть единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с альянсом", — говорится в сообщении. Отмечается, что встреча состоялась в пятницу.

Стороны обсудили события, связанные с поставками газа из России на Украину. "Мы очень благодарны Польше, Словакии и Венгрии за помощь в оперативном решении вопроса с поставками газа. Россия стремится представить Украину как ненадежного партнера, но это не получится. Украина делает все для энергетической безопасности — как собственной, так и стран-партнеров", — цитирует Климпуш-Цинцадзе пресс-служба.

Вице-премьер Украины и заместитель генсека НАТО договорились о следующей встрече во время запланированного на 28 марта заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов для представления Киевом годовой национальной программы Украина-НАТО на 2018 год, добавили в пресс-службе.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. "Газпром" в начале марта сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки Украине с 1 марта не осуществляются.