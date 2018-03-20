За нефтью и загаром… Катар и новый "безвизовый прорыв" Украины

Администрация Президента Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Катар для украинцев

Во вторник, 20 марта, Украина и Катар подписали соглашение о введении безвизового режима.

Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

"Это дает больший вес украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в Катаре и планируется большое количество катарцев (которые посетят Украину — ред.)", — подчеркнул Порошенко.

Глава МИД Украины с гордостью назвал это событие "безвизовым прорывом".

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе (Персидский залив – Ред.) и не только продолжается", – отметил Павел Климкин.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Катара, пользующиеся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также Украина и Катар договорились о военно-техническом, экономическом и торговом сотрудничестве и содействии инвестициям. На встрече обсудили и вопрос поставки газа из Катара.

В рамках визита Порошенко в Катар было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы. "Подписание документа будет способствовать активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и государством Катар: избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", — говорится в сообщении.

Ранее Украина получила безвизовый режим с Кувейтом.

Как известно, безвизовые страны для украинцев в 2018 году:

Азербайджан (до 90 дней), Албания (до 90 дней), Антигуа и Барбуда (до 90 дней в течении 180 дней), Аргентина (до 90 дней), Армения, Босния и Герцеговина (до 30 дней), Бразилия (до 90 дней), Бруней (до 30 дней), Вануату (до 30 дней), Гватемала (до 90 дней), Гонконг (до 14 дней), Гренада (до 90 дней), Грузия (до 365 дней), Западная Сахара, Израиль (до 90 дней), Казахстан (до 90 дней), Киргизия (до 90 дней. Коста-рика (до 90 дней), Малайзия (до 30 дней), Македония (до 90 дней), Молдова. Монголия (до 90 дней), Намибия (до 90 дней), Ниуэ (до 30 дней), Никарагуа, ОАЭ, Панама (до 90 дней), Парагвай (до 90 дней), Перу (до 90 дней), Сейшельские острова (до 30 дней), Сербия (до 30 дней), Таджикистан (до 90 дней), Тунис (до 30 дней), Турция (до 90 дней в течение 180 дней, начиная с даты въезда), Узбекистан, Черногория (до 90 дней), Чили (до 90 дней), Шпицберген, Эквадор (до 90 дней), Ямайка (до 30 дней).

Впрочем, будет ли у украинцев возможность поехать в богатейшую страну мира Катар, — большой вопрос, ведь цены там немногим уступают ОАЭ.

Главный и пока единственный катарский курорт – столица страны Доха может похвастаться роскошными торговыми центрами с заоблачными ценами.

Недельний тур в Катар обойдется в среднем в $900-950.

Мнение

Комментируя введение безвиза Украины с Катаром, политический эксперт Кирилл Молчанов с иронией отмечает: "это прикрытие".

"Безвизовый режим с Катаром это прикрытие. Главная цель Порошенко посетить АльДжазиру, разобраться кто слил журналистам решение Краматорского суда по 1,5 млрд спецконфискации, кто это заказал, ну и главное, а где собственно эти миллиарды теперь?", — пишет он у себя в Facebook.

Кирилл Молчанов, facebook Пост Кирилла Молчанова

По материалам из открытых источников интернет