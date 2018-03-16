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    Власти Польши упростят трудоустройство украинцев

    (обновлено: )24401
    Как стало известно, польским фирмам теперь будет проще трудоустроить иностранцев. Также новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.
    Флаг Польши
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    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. 

    Украинец Назар Семчишин, более 6 лет проживающий в США
    zik.ua
    Без планов на возвращение. Будни украинских мигрантов в США
    Власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые облегчат пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, украинцев, заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме "Европа-Украина", передает Радио Польша.

    Как стало известно, польским фирмам теперь будет проще трудоустроить иностранцев.

    Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

    Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. 

    Польские работодатели опасались, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

    В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в ​​стране продолжается несколько месяцев.

    Как сообщалось ранее, в Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.

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