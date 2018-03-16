Власти Польши упростят трудоустройство украинцев

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.Радио Польша.
Как стало известно, польским фирмам теперь будет проще трудоустроить иностранцев.
Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.
Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время.
Польские работодатели опасались, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.
В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в стране продолжается несколько месяцев.
Как сообщалось ранее, в Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.