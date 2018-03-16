Власти Польши упростят трудоустройство украинцев

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.

Власти Польши разрабатывают новые положения социально-миграционной политики, которые облегчат пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, украинцев, заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на XI Форуме "Европа-Украина", передает Радио Польша

Как стало известно, польским фирмам теперь будет проще трудоустроить иностранцев.

Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Отмечается, что в Польше либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время.

Польские работодатели опасались, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

В польском правительстве отметили, что работа над новой миграционной политикой в ​​стране продолжается несколько месяцев.

Как сообщалось ранее, в Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.