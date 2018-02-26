наверх
26.02.201818:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кабмин Польши насчитал более 2 миллионов украинских мигрантов

    (обновлено: )144
    Министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа отметила, что проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов нет, они положительно повлияли на рынок труда.
    Сбор урожая капусты
    REUTERS Sergei Karpukhin

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов, заявила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа.

    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates
    Что ждет украинских трудовых мигрантов в ЕС?

    "По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине. Это также аргумент, который мы представим в Европейскую комиссию в этом бою, в котором мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения (программы ЕС по переселению мигрантов. — Ред.)", — заявила Кемпа.

    По словам министра, у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, украинцы положительно повлияли на рынок труда.

    "Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", — цитирует "Европейская правда" министра.

    Однако, по словам Кемпы, украинцы должны принять во внимание, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти".

    "Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой и резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", — сказала министр.

    Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?