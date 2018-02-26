Кабмин Польши насчитал более 2 миллионов украинских мигрантов

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов, заявила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа.

"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине. Это также аргумент, который мы представим в Европейскую комиссию в этом бою, в котором мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения (программы ЕС по переселению мигрантов. — Ред.)", — заявила Кемпа.

По словам министра, у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, украинцы положительно повлияли на рынок труда.

"Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", — цитирует "Европейская правда" министра.

Однако, по словам Кемпы, украинцы должны принять во внимание, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти".

"Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой и резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", — сказала министр.

Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.