Без планов на возвращение. Будни украинских мигрантов в США

РИА Новости Украина

Мы с радостью утром встаем, работаем честно, насыщенно отдыхаем и чувствуем приятную усталость перед сном. Так, в идеале, выглядит цель работы – жить, чтобы работать, а не работать, чтобы жить. Это философия труда в США. Ей учатся труженики, которые делают американскую экономику живой и мощной – мигранты. Однако, их ментальность и прошлое дает о себе знать. В частности, многие украинцы, попадающие в США, не отказывают себе в том, чему научились дома – если есть возможность что-то украсть, – укради, пишет Юра Мартинович для ИA ZIK.

По крайней мере, о такой двусмысленную картине американо-украинского мира рассказал Назар Семчишин, который уже около шести лет живет и работает в США. Назар за то время сменил десятки работ, успел побывать практически во всех штатах и познакомиться с сотнями украинцев в США. По его мнению, типичные американцы смотрят на типичных украинцев с подозрением, как, в принципе, на всех мигрантов. Назар сейчас живет в Детройте, автомобильной столице США и занимается перевозкой частей автомобилей по заводам, которые разбросаны по всем штатам.

Назар, что такое быть украинским мигрантом в США? Чувствуешь ли какую-то особенность, возможно, дискриминацию? Сталкивался с предвзятостью, касающейся того, что ты украинец, который зарабатывает на хлеб с маслом в США?

— Начну с того, что, в моем понимании, дискриминация существует только тогда, если ты в нее веришь, думаешь о ней, – тогда ты ее замечаешь. Стараюсь абстрагироваться и не обращать внимания на такие вещи, поскольку они тормозят и отнимают много эмоций и мыслей. Но если взглянуть со стороны на мой опыт, то да, конечно, были моменты, о которых неприятно вспоминать. Был период, когда я работал на страховую компанию, занимавшуюся оцениванием вещей, которые пострадали в результате бедствия. Так вот, была бригада украинцев, мы занимались очисткой подвалов, затоплений, сгоревших домов и тому подобное. Украинцы, которые работали со мной, могли с легким сердцем забрать какую-то чужую вещь, они ее списывали и воровали домой. Таких примеров знаю много. В Америку приезжают работать чаще украинцы из сел, которые выиграли грин-карту, заполнили анкету и попали сюда даже не зная языка. Живут часто такие украинцы в своих маленьких украинских тусовках, любят выпить, подраться, порой что-то украсть и в целом проявляют не лучшие черты нашего менталитета. Были моменты, когда не хотел говорить, что я украинец. Короче, по моему субъективному мнению, украинские рабочие имеют не слишком хорошую славу среди американцев, но это не мешает им хорошо зарабатывать.

Почему?

— Сверхурочная работа. Это слово объединяет практически всех мигрантов, работающих в США. Американцы хотят работать 6-8 часов и получать достаточно денег на все. Мигранты, украинцы в том числе, готовы работать 10-12-14 часов в день, потому что хотят большего. То есть мигранты – это такие трудяги, которые двигают экономику США. Имею знакомых украинцев, которые много лет здесь работают. У них уже есть четыре или пять домов, которые они сдают в аренду, и они не перестают ежедневно работать на других работах. Это не потому, что им постоянно мало денег, нет, это потому, что такова культура труда в США. Люди здесь живут работой, она дает цель и уверенность. Если ты останавливаешься или начинаешь "халявить", то сразу чувствуешь это. Все стоит денег, а подарков здесь не бывает. Кстати, я заметил, что, работая практически на любой работе в США, можно нормально жить. Под словом нормально, я имею в виду: машина, жилье, еда. Это базовые вещи. После двух месяцев работы в США, я купил машину. Помню интересный и показательный эпизод.

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Вот, еду я утром из дома на работу, останавливаюсь на светофоре и вижу дядю-бомжа. Он так с завистью смотрит на меня, я удивленно на него и тут я понимаю: "Боже, я, молодой пацан, за два месяца заработал больше, чем он за свою жизнь". Конечно, жизненные обстоятельства могли быть разные у этого мужчины, но я к тому, что в США каждый, кто работает, может иметь то, чего он хочет. Например, я всегда мечтал в Украине о классной электрогитаре и барабанной установке, потому что люблю музыку. Теперь у меня три крутых гитары и барабанная установка. Поэтому те 8% американцев, которые официально находятся за чертой бедности, скорее всего, просто не хотят или не могут работать. Америка любит труд. Думаю, если бы украинцы работали так же много дома, как в США, то тоже бы жили не хуже. Одним словом научился я здесь уважать и ценить труд.

Кстати о музыке, пробовал ли ты воплотить мечту всех музыкантов и стать "рок-звездой" или американский шоу-бизнес слишком закрыт для новых исполнителей?

— Конечно, пробовал, имел свою "гаражную" группу, но дальше гаража дело не пошло. Одна из лучших консерваторий мира, которая есть в Нью-Йорке, ежегодно выпускает 1,5 тысячи высококлассных музыкантов, и лишь 20% из них становятся в итоге музыкантами, а большинство же переквалифицируется. В США очень большая конкуренция и музыкальный шоу-бизнес здесь, как и всякий другой, – массовый продукт. Все известные исполнители имеют десятки музыкантов, которые пишут им чуть ли не каждую неделю новый хит. Новые голоса, которые хотят попасть на радио, на популярные каналы, а также быть приглашенными на крупные концерты, должны иметь большой стартовый капитал. То есть, кто-то в них вложит деньги, которые в итоге те отработают, или нет. Поэтому проще сейчас стало завоевывать публику через Интернет, создавать ютуб-каналы и выкладывать классные и оригинальные каверы на популярные песни. Конечно, что есть такие музыкальные мечты, но музыка для меня – это хобби, прихожу с работы, беру гитару в руки и уже на душе лучше. Мой способ расслабиться.

Вокруг чего сосредоточен отдых американцев?

— Вокруг развлечений и алкоголя. Американцы любят бары, бильярд, боулинги, стриптиз-клубы. Более того, типичные американцы не путешествуют. Это интересный парадокс. Большое число туристов, путешествующих по миру – это американцы, но очень малый процент американцев в Америке путешествует куда-то. Имею много знакомых американцев, которые никогда не уезжали из Детройта или из штата Мичиган. Люди не путешествуют, – где родились, там и живут. Я люблю поесть в кафе, поэтому часто говорю с официантами о жизни. Однажды проезжал по штату Айова – гэто сплошная степь и там везде растет кукуруза. Ел там в кафе, пил кофе и спрашиваю официанта: "Ну как у вас жизнь, лучше чем в других штатах?" А он так с серьезностью отвечает: "Никакой другой жизни не пробовал. Мы тут сидим на стульчике, курим бамбук и смотрим, как растет кукуруза. И так из года в год…". Кстати, чтобы съездить в ту же Мексику на неделю, нужно всего 600 долларов – это "все включено" поездка. В США, неделя такого отдыха в среднем будет стоить тысячу долларов, а то и больше. То есть, за границу даже дешевле поехать отдохнуть, но многие американцы просто сидят дома.

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Еще говорят, что американцы малообразованные и, вообще, все у них упрощено настолько, что буквально на инструкциях пишет – "не есть упаковку, потому что это вредно для вашего здоровья". Это миф?

— Я когда приехал сюда, то тоже думал, что американцы – тупые. Но с годами я увидел, что здесь все сделано для них. Например, существует более 50 видов перчаток для различной работы, а у нас сколько – одна или две пары? Так же другие вещи: все сделано чисто под то задание, которое нужно выполнить. Массовость производства породила у них такой широкий рынок услуг и товаров – то, что нам кажется привычным, здесь бизнес. То есть всякие такие дополнительные указания, как делать, что купить – это также бизнес. Американцы народ интересный, у них все упрощено, даже отношения. Все те драмы, которые показывает Голливуд – в жизни здесь редкость. Для них иметь кого-то рядом – это как бы обязанность. Здесь практически не встретишь американцев, которые не имеют "бойфренда" или "герлфренд". Они так сильно не заморачиваются отношениями, поэтому все выглядит больше расчером. Типа, однажды сказал парень девушке: "Давай поженимся", а она: "Давай". И быстро это делают. Наверное, эта массовость стала такой же и в отношениях.

Где ты успел уже побывать в США? Есть ли у тебя какие-то любимые города?

— Я уже три года работаю на логистические компании, которые занимаются доставкой тех или иных товаров по всей Америке. Последний год развожу детали автомобилей на различные заводы. Поэтому был почти во всех штатах и большинстве крупных городов. Лучший город – это конечно Ванкувер (Канада), но больше всего нравится Сиэтл. Почему? Потому что там невероятно красивое сочетание заснеженных гор и теплого океана. Да и сам город очень современный, много всего.

Какие бы три совета ты бы дал тем, кто хочет работать в США?

— Первое – это быстро интегрироваться в общество. Учить язык, культуру, интересоваться американской политикой. Часть наших мигрантов, живущих в США, узнают новости об Америке из украинских СМИ, имеют мало друзей американцев. Это не способствует развитию и поискам оптимальной работы.

Второе – это образование. В основном украинцы работают здесь разного рода чернорабочими: уборка, присмотр, строительство и тому подибыне. Почти два года я тоже таким занимался, уже стал мастером на все руки. Потому что делал и крышу, и окна, и внутри дома все, что только можно придумать. Затем работал на заводе, а тогда уже взялся за перевозку товаров. Но хорошо иметь образование, чтобы встретить свою старость достойно. Потому что всю жизнь так чернорабочим работать тоже трудно. Поэтому нужно записываться в колледжи, изучать что-то, получать степени и искать лучшую работу. Я до сих пор учусь, за то время закончил два колледжа здесь. В сентябре поступаю на медицинскую программу. В будущем планирую заниматься медициной.

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Ну и третий совет – это постоянно увеличивать свой "нетворк", число друзей. Чем шире круг твоих знакомых, тем проще найти работу, квартиру. Я знаю больше украинцев, чем американцев. Заметил, что мигрантам проще между собой общаться, поэтому мигранты сотрудничают с мигрантами.

Планируешь возвращаться домой?

— Сейчас, точно нет. Я сделал свой выбор. Мне здесь хорошо, здесь теперь моя жизнь.