Воскобойник: Украина – страна-транзитер трудовых мигрантов

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В прошлом году Литва выдала 34,5 тысячи трудовых виз или вызовов на жительство на основании наличия рабочего места. Почти две трети из них получили украинцы. Об этом сообщили в Департаменте миграции страны. По словам экспертов, чаще всего наши граждане в Литве работают дальнобойщиками и строителями. Из-за роста мигрантов их заявки не успевают обрабатывать в департаменте миграции Литвы.

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Чем привлекает украинских рабочих Литва, рассказал президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире радиостанции Голос Столицы.

УНИАН Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото

Кто и зачем едет в Литву?

— Мне кажется, тенденция понятна, едут украинцы, которые хотят заработать денег для того, чтобы поддержать свои семьи, возможно, оплатить учебу детям, возможно, поддержать своих престарелых родителей. Это люди, которые едут в надежде получить более высокий уровень заработных плат, чем те, которые они имеют в Украине.

Насколько сейчас сложно попасть в Литву на работу?

— По-настоящему, если у вас есть работодатель, который готов вас принять, то документы оформляются относительно быстро – в течении месяца-полутора можно подготовить все необходимые документы и выехать на работу в эту страну. Но, наверное, самым большим барьером будет являться то, что все-таки как бы там мы не говорили, но Литва достаточно небольшое государство, и население ее составляет порядка 3 млн, и соответственно взять огромное количество украинцев на работу у них не представляется возможным.

Каким образом отсеиваются кандидаты и какие предложения рассматриваются в первую очередь?

— Как в любой стране, которая хочет принять мигрантов, Литва выставляет требования все-таки в первую очередь к квалификации людей. И, если, условно говоря, у вас нет квалификации, вы не специалист, шансы, что вы попадете на работу в эту страну, стремятся к нулю. Обязательно наличие диплома по той специальности, по которой вы хотите работать. Наличие практического опыта хотя бы от 2-3 лет, только тогда вас будут рассматривать в качестве потенциального соискателя на работу в эту страну. Если же человек, который хочет работать там разнорабочим, то у вас будут достаточно большие сложности, чтобы государство разрешило вам въехать туда.

Около 10 лет наза страны Прибалтики, в частности Литва, сталкивались с проблемой внутреннего недостатка рабочих мест. Решился ли этот вопрос?

— Вы совершенно правы, действительно, еще 10-15 лет назад были проблемы с трудоустройством в Литве, не хватало рабочих мест. Сейчас же Евросоюз активно вливает, скажем так, деньги в развитие инфраструктуры, в создание каких-то предприятий на территории Литвы, на территории Прибалтики. И жители Прибалтики знают, что рядом есть Швеция, Финляндия, куда можно выехать и зарабатывать в 2-3 раза больше, чем они получают у себя на родине. И, естественно, эти страны пошли по пути многих стран Евросоюза, по пути той же Польши, они привлекают свободные рабочие руки, они привлекают специалистов для заполнения тех рабочих мест, которые у них есть сейчас свободными.

Кроме Прибалтики, вы вспомнили Польшу. Насколько охотно украинцев ждут в этой стране, и в целом где на рынке Европы украинцев ждут?

— Если говорить о странах ЕС, страна номер один, куда могут выехать украинцы на работу – это Польша. По предварительным оценкам Министерства труда Польши в 2017 году было выдано 1 млн 800 тысяч приглашений на работу в Польшу. В 2018 году Польша рассчитывает, что будет выдано уже около 3 млн приглашений на работу. То есть рост достаточно серьезный и говорить о том, что где-то более открытый рынок для украинцев, нельзя, поэтому Польша на ближайшие годы будет оставаться крупнейшим рынком рабочей силы, которая все-таки будет привлекать украинцев. Если говорить о том, где же украинцев еще ждут, специалисты нужны в каждой стране ЕС, и в каждой стране мира. Проблема Европы в частности заключается в том, что население стареет, население вымирает, населения молодого возраста становится все меньше, и естественно ЕС испытывает потребность, и в дальнейшем будет испытывать потребность, в свободных рабочих руках.

Чем отличают сословия труда и комфорт пребывания работников в зависимости от страны ЕС?

— С учетом того, что в принципе правила игры по работе в ЕС примерно у всех одинаковые – это восьмичасовой рабочий день, это пятидневная рабочая неделя. Если говорить с точки зрения комфорта, то условия у всех идентичные. Конечно же, те, кто приезжают на работу не из стран ЕС, вынуждены конкурировать с местными работниками, и поэтому естественно работают больше, и поэтому рабочий день и в 10, и даже зачастую в 12 часов не является, скажем так, чем-то удивительным, и 6-и дневная рабочая неделя. Это все-таки связано с тем, что украинцы, которые заезжают в ту же самую Польшу, имеют ограничения – если они заезжают по биометрическому паспорту, они имеют право работать не более 90 дней, если они заезжают по рабочей визе, то не более 180 дней. С 2018 года в Польшу ввели отдельную сезонную визу, то это не более девяти месяцев в году.

Естественно, украинцы пытаются за этот относительно короткий срок заработать как можно больше денег, чтобы потом вернуться в Украину, пробыть тот срок, который они обязаны находится вне страны ЕС, и снова попытаться поехать на работу в Польшу. Это и обуславливает более высокую интенсивность труда украинских трудовых мигрантов на рынке ЕС.

Если говорить о рынке трудовой миграции внутри государства. Едет ли к нам в страну на заработки?

— К сожалению, Украина на нынешний момент в большей степени является страной транзита трудовых мигрантов, которые хотят заехать к нам в Украину. Кто-то пытается получить паспорт, потому что все-таки безвиз сыграл достаточно серьезную роль в повышении привлекательности украинского паспорта, и ехать дальше на территорию того же ЕС. Поэтому говорить о том, что Украина на нынешний момент времени является привлекательной страной для трудовых мигрантов пока не приходится

На трудовом рынке Украины складывается странная ситуация: специалисты выезжают за границу, есть безработица, но специалистов все-равно не хватает.

— Это проблема, которая появилась не сегодня, это проблема, которая сформировалась, скажем, некоторыми безответственными шагами, в том числе некоторых политиков, которые у нас были у власти в государстве. И сейчас мы просто пожинаем плоды вот этой самой недальновидности. Да, Украина и в дальнейшем будет испытывать проблему со специалистами, в Украине и дальше будут проблемы с привлечением высококлассных специалистов, которые могли бы работать в любых сферах, и не хватает обычных сантехников, не хватает сварщиков, не хватает крановщиков, не хватает людей на заполнение обычных вакансий даже на конвейерах. Мы знаем о том, что заходят инвесторы, в том числе из Японии, условно говоря, когда на их заводах не хватает людей и в той же самой Винницкой области не могут набрать 7 тысяч человек на завод выполнять однотипные функции по скручиванию проводов. То есть вы понимаете, да? Это уже касается не только нехватки специалистов, а нехватки рабочих рук вообще.

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К слову, ранее Василий Воскобойник заявлял, что миллионы трудовых мигрантов из Украины заставляют Польшу эволюционировать.

Кроме того, он отметил, что легальная трудовая миграция в Украине – на грани исчезновения.