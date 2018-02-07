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    Интервью

    Что ждет украинских трудовых мигрантов в ЕС?

    (обновлено: )35110
    Среди украинских трудовых мигрантов большая часть имеет высшее образование, однако его наличие не значит, что эти люди являются высокопрофессиональными специалистами, отметил эксперт Александр Шульга.
    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates

    Радиостанция Голос Столицы

    Более половины украинской молодежи в возрасте от 18 до 29 лет намерены покинуть Украину. В целом, каждый третий украинец рассматривает возможность уехать из страны уже сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах, о чем свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

    Большая часть планирующих уехать имеет высшее или среднее специальное образование. Международная организация по вопросам миграции отмечает, что среди изученных ею стран юго-востока Европы украинцы составляют наибольшую долю трудовых мигрантов с высшим образованием. И именно в этом видят главную угрозу для Украины, которая стремительно теряет специалистов (инженеров, врачей, специалистов ІТ-сектора, агрономов, преподавателей и т.д.).

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    Diennikwschodni.pl
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    Действительно ли трудовая миграция имеет такой массовый характер и каковы перспективы украинских трудовых мигрантов в ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал доктор социологических наук Александр Шульга.

    Яка зазвичай мотивація у молодої людини, що збирається емігрувати або бодай виїхати на навчання із подальшою перспективою?

    — Я б хотів окреслити ще такий момент, що дійсно у нас дуже часто звучить ця теза, що серед українських заробітчан велика частка тих, хто має вищу освіту. Але ж трагедія має дві сторони. По-перше, як нам всім відомо, дуже мало хто з них працює за своєю вищою освітою, за своєю спеціальністю, тобто, заробітчани там набагато менш кваліфіковану роботу виконують, яка дуже часто навіть не потребує вищої освіти, навіть середньої спеціальної. А, по-друге, сама ця цифра – вища освіта і велика кількість серед наших громадян людей з вищою освітою, вона ж не означає, що ці люди є високопрофесійними фахівцями.

    На жаль, у нас за ці роки вища освіта профанізувалася, стала формальною, як кажуть – для корочки. На жаль, наявність у людини диплома не робить її висококваліфікованим фахівцем. На відміну від країн західної Європи, де дійсно люди, які закінчили ВУЗ, є дуже затребуваними і на ринку праці, і вони дійсно мають необхідні знання і навички у своїй спеціальності, що робить їх конкурентними на ринку праці. Тобто, дійсно це трагедія, що дуже багато з нашої молоді їде, але тут є і момент того, що не всі вони є високопрофесійними спеціалістами. Якщо вони дійсно їдуть на стипендію, якщо вони їдуть на місце роботи, яке їм запропонували, тобто все підготовлено, це одне. Але, якщо вони їдуть у пошуках кращої долі — це трошки інше.

    А тепер щодо взагалі цифр. Третина людей готові чи виїхати, чи розглядають таку можливість. Це дуже різні речі. За цим дослідженням Київського міжнародного інституту 6% і готові, і роблять певні кроки. Але інша частина лише розглядає таку можливість. У нас в принципі 30% кажуть, що вони готові до акцій протесту, а скільки в нас виходить на вулиці? Дуже мало. Тому оці наміри – це одне. Наш інститут соціології Національної академії наук також кожного року запитує – чи хотіли б виїхати і т.д. Ми більш широко ставимо питання – чи взагалі зі свого населеного пункту. І там же є інша місцевість України, і взагалі закордон, а якщо закордон, то куди. Так от у нас 51% опитаних за літо 2017 року як не хотів, так і не буде виїжджати взагалі з населеного пункту. А от дійсно, якщо подивитися, куди б хотіли, то тут є розпорошення.

    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    REUTERS Pascal Rossignol
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    Уточніть цю статистику.

    — 8% кажуть – до іншої місцевості, 4% незважаючи ні на що – до Росії, 2% – до інших республік колишнього СРСР, а от за кордон колишнього СРСР – 13%. Дійсно, це сотні тисяч людей, якщо не мільйони. Тут треба погодитись. Але знову-таки питання, з якою метою вони готові їхати. Згадаємо, коли була епопея з безвізом, і КМІС, і наш інститут так само опитували, чому ви хочете поїхати. Більшість, якщо брати молодь, хотіла їхати на навчання. І це не означає, що вони там хотіли залишитися. Тому я б тут фарби не згущав, дійсно у нас є ця проблема, дійсно це тисячі людей, але це не третина населення, не половина населення, які от взяли, вже на чемоданах сидять. Хоча проблема дійсно є, і вона є хронічною. Наша війна, економічна криза лише додали гостроти і певною мірою прискорили процес. Але це було і весь період незалежності. От у чому проблема.

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    Тобто, якщо людина розуміє, що вона відбувається як фахівець в Україні, вона може виїхати за кордон і відбутися там. Якщо ж в Україні ти не вирішив, що хочеш робити, то їхати взагалі марно?

    — Давайте будемо відвертими. Завжди є протекціонізм у кожної країни у першу для своїх фахівців. Якщо ми говоримо про ЄС, давайте так, який нам ближче, там є протекціонізм – навіть спочатку беруть з цієї країни, а потім вже з ЄС, а потім вже з усіх інших країн. Там є цей протекціонізм і шанси наших заробітчан чи наших мігрантів трудових, які поїдуть на авось, дуже примарні. Якщо ми говоримо про такий випадок, коли поїхав і десь там щось знайшов, ми ж розуміємо, що там, як правило, те, що здебільшого пропонується, — це не висококваліфікована робота. Так, усі поляки поїхали до Німеччини, інших більш розвинутих країн заходу, а ми поїхали до Польщі. Тому цей перерозподіл відбувався і всередині ЄС, і ми своїми трудовими мігрантами їм компенсуємо цей дисбаланс. Ми працюємо не на свою країну. Однак, з іншого боку, офіційні цифри, їх дуже важко перевірити, говорять про 8 мільярдів євро, які щороку переказуються в Україну власне трудовими мігрантами, але ж ми розуміємо, це лише те, що можна порахувати, те, що пройшло через банківські установи. А скільки привозиться додому в кишенях, так би мовити, чи у валізах. А якщо дивитися по мотивації, знову ж таки по цьому дослідженню, яке Ви згадали, то дійсно основна частина хоче заробляти більше.

    Сбор урожая капусты
    REUTERS Sergei Karpukhin
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    А які ще мотиви у мігрантів?

    — Давайте будемо відвертими – дійсно в Україні зараз дуже малі заробітні плати, які дуже часто не є адекватними тому темпу зростання цін, інфляції, яка існує. Наступна найбільш поширена відповідь: я хочу жити в більш комфортній та зручній країні. Знову ж таки ми розуміємо і цю мотивацію. А от всі інші мотивації: я не можу знайти роботу, я себе не відчуваю у безпеці – вони також часто зустрічаються, але не є головними. Власне, намагання знайти нормальну оплачувану роботу і більш комфортні умови життя, в принципі, і раніше було: так само їхали мільйони наших громадян щороку. Якщо взяти наш моніторинг Інституту соціології, ми протягом останніх десяти років  питали – чи мали ви досвід тривалого, тобто від 6 місяців і довше, безперервного перебування за межами свого населеного пункту. То 12% говорили, що так. Тобто, у нас дійсно це мільйони-мільйони людей. Ми також питали, якщо перебували, то де. Так от, у Білорусі, Молдові, Росії – 29%. 13% – Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина. 10% – інші країни. Тобто, у нас так само за десять років мільйони наших громадян тривалий час перебували за межами населеного пункту. Як бачимо, ось ми ж їх опитали, вони повернулись і зараз відповідають на наші питання.

    К слову, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что отток кадров остановит уверенность, что ситуация в Украине будет стабильной и на следующий день, и через пять лет.

    А кандидат экономических наук, эксперт инициативы Реанимационный Пакет Реформ Илья Несходовский считает, что из Украины происходит отток кадров, а экономику страны разрушает безденежье.

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