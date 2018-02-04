Бельгийские магистрали стали трафиком для мигрантов

РИА Новости Украина

Бельгийский госсекретарь по вопросам убежища и миграционной политики Бельгии Тео Франкен (Theo Francken) призвал ЕС отреагировать на критическую ситуацию с транзитом мигрантов через автострады страны, призвав в частности Великобританию финансировать меры по обеспечению безопасности на расположенных вдоль трассы стоянках.

Лидер профсоюза дальнобойщиков рассказал в интервью Sputnik France, как бельгийские грузовые стоянки стали новым центром притяжения для мигрантов, желающих пересечь Ла-Манш. Комментарий Алена Дюрана (Alain Durant), профсоюзного деятеля, основателя SECOP-ITSRE, первого профсоюза работодателей и работников сектора грузоперевозок в Европе:

— Мигранты на этих парковках стараются укрыться в фурах со снятым верхом, в грузовиках с прицепом, чтобы затем отравиться прямо в «эльдорадо», которым, по их мнению, является Англия.

Они обычно приходят по 5, 6, 7, 8, 9 или 10 человек, открывают, например, незапертую заднюю дверь и прячутся по двое, трое и четверо среди груза. Водителю довольно сложно потом бывает это заметить. Другие мигранты закрывают задние двери. Так они прячутся.

Другое дело, когда на фуре навесной замок. Тогда некоторые мигранты прячутся, кто где может, например, на крыше фуры. Они любыми способами пытаются спрятаться в грузовике. В то же время на пропускном пункте между Бельгией и Великобританией есть сканеры, которые могут уловить присутствие человека посредством тепловизора.

PHILIPPE HUGUEN / AFP Во Франции в результате беспорядков в лагере мигрантов вспыхнул пожар

Во-первых, водитель ночью в грузовике больше не может нормально спать. Он спит вполглаза, что сказывается на безопасности на дорогах. Ведь водители выезжают сонные, становятся невнимательными, что может привести к ДТП.

Это имеет последствия и для самого водителя, для его безопасности, потому что его могут избить. Такое уже случалось в Бельгии. И это также сказывается на безопасности дорожного движения.

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Сегодня проблема заключается в отсутствии правильной политики. Это политическая проблема. И снос "Джунглей" в Кале эту проблему не решает.

Появились палатки, вокруг которых кучи мусора. Раньше такого не было. В лесах, расположенных вдоль дорог, в палатках живут люди.

Мигрантов много по всей автотрассе. Два-три месяца назад из-за мигрантов была закрыта площадка для отдыха. Они перебрались на другие автостоянки. Безопасность на стоянках это одно, а проводить нормальную политику по приему мигрантов это совершенно другое.

Много чего происходит на автостоянках. Водители сами решают проблемы, не идут жаловаться в полицию. Представьте польского водителя, который столкнулся с мигрантом на автостоянке в Бельгии. Польский водитель не будет звонить в бельгийскую полицию. По разным причинам, например из-за языкового барьера. Уверен, что много чего происходит, но в полицию никто не обращается.