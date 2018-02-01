Криворученко: приблизительно 50% трудовых мигрантов "зимуют" в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинский рынок труда ждет настоящий провал, но большинство работодателей этого не осознает. Такой вывод сделали журналисты "Зеркала недели", опираясь на исследования Киевского международного института социологии. В частности, оказалось, что 31% всех респондентов и почти 60% среди наемных работников или чиновников за последние три года не заметили заботы со стороны работодателя. За этот период существенно повышена или проиндексирована зарплата только у 12% работников.

Подробнее о ситуации на рынке труда рассказала специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які ваші прогнози щодо українського ринку праці?

— Дійсно, ми підбивали підсумки 2017 року і якраз одне із питань, яке ми ставили респондентом – це лояльність і залучення співробітників в рамках роботи в компанії як найманих працівників. Сказати, що категорично ситуація помінялась з минулими роками, не можемо. Але, разом з тим, розуміємо наступні тенденції, що, по-перше, сьогодні українському роботодавцю доводиться докладати значно більше зусиль, щоб отримати в команду хорошого фахівця і щоб його утримати, власне. Так, 45% респондентів заявили, що, наприклад, їхня лояльність до компанії не змінилась, 43% стали, навпаки, менш лояльними до своїх роботодавців, і якщо порівнювати з 2016 роком, то це на 9% менше. А от більш лояльними стали тільки 12% респондентів і це менше, знову ж таки, в порівнянні з 2016 роком. Безперечно, у нас з інститутом соціології схожі тенденції в цьому, що зменшується лояльність до роботодавців. Однак, ми говоримо і співпрацюємо, в тому числі і з роботодавцями, і є досить хороші практики і ті роботодавці, які зацікавлені в розвитку свого бізнесу, і в тому, що ми розуміємо, що бізнес – це, в першу чергу, заробляти гроші. Але бізнес роблять люди і роблять це для людей і є такі роботодавці, які це дуже чітко усвідомлюють і пропонують своїм співробітникам різні варіанти, починаючи від зарплати, тому що зарплата у нас входить в топ-три чинників, які впливають на те, що людина хоче піти з роботи, також туди ж у нас входить атмосфера в колективі і можливість рости як професіоналу. Тому ситуація не є своєрідна загалом по ринку праці українському, тому що дуже багато залежить від того, про які ми, наприклад, говоримо компанії і є такі компанії, в яких співробітники дуже радісно працюють.

Серед того, що хотілося б українцям мати, окрім заробітної плати, окрім гарного ставлення в колективі, ще говорять про таку тенденцію як можливість працювати віддалено або формувати собі графік таким чином, як зручно саме співробітнику. Це, безперечно, може бути не завжди зручно роботодавцеві, хоча це ще не дуже часта практика, але є випадки, коли українські роботодавці дають можливість співробітнику визначати його графік, але в нього стоїть чітко поставлена задача за певний період, яка контролюється. Він розуміє, що він має зробити який план, наприклад, за місяць, а чи він буде приходити на сьому ранку і йти о п’ятій чи, наприклад, приходити на десяту, а йти, наприклад, о восьмій не має значення.

Чи зробити всю роботу за вихідні.

— Таке є, але це ще не така тенденція глобальна, але до цього рухається. І не тільки в Україні, це і в світі. Але, з іншого боку, є і інші тенденції, коли навпаки, віддалених співробітників починають повертати в офіси. Тут треба дивитись індивідуально, що це за бізнес і яким чином вибудовуються стосунки між роботодавцем і співробітником.

Ви сказали, що заробітна плата входить в топ-три мотивації. На якому місці?

— Безперечно, зарплата виходить дуже часто на перший план, це однозначно, але дуже великий відсоток і визначають для себе ті два чинники, про які я говорила.

Сприятлива атмосфера і можливість зростати професійно?

— Так, робітники хочуть зростати в професійному плані. І дуже важлива повага, тобто атмосфера в колективі.

З атмосферою в колективі, але не дуже гідною оплатою люди зриваються з топ-три і намагаються шукати інше місце?

— Безперечно, тому і перепрофільовуються сьогодні, створюють стартами, створюють свої бізнес, тобто ринок праці трансформується. Якщо говорити на загал, то останні кілька років, 2016 рік частково, 2017 так точно конкуренція на ринку праці — три особи на одне вакантне місце. Ми це відзначаємо в себе – це співвідношення кількості резюме до кількості вакансій. І рівень конкуренції зменшився порівняно з попередніми роками. Це говорить про те, що уже не тільки роботодавець вибирає співробітника, але і співробітник вибирає роботодавця, уже більш уважніше ставиться, на які умови йти, чи співпадають, наприклад, якісь цінності, тому що може бути, що і зарплата хороша, і все на загал влаштовує, а от методика роботи не подобається. Хоча зрозуміло, що бувають індивідуальні ситуації і, повертаючись до тих чинників, про які ми говорили, то все одно у нас високий рівень оплати праці на першому місці.

Ви кажете, що розвиваються власні бізнеси. На сьогодні експерти кажуть, що в Україні не дуже сприятливі умови для розвитку бізнесу і люди не дуже охоче відпочковуються від можливості бути найманим працівником. З цього приводу у вас є статистичні дані?

— Зараз під рукою немає, ми плануємо це дослідження в найближчий час, тому не хочу вводити в оману. Ситуація теж буває дуже різною. Дуже багато залежить від індивідуальної ситуації людини, тому що ми бачимо, коли і започатковують щось, коли поєднують, і ми бачимо ситуацію, наприклад, коли є основне місце роботи, але людина ще має додатково фріланс, який її більше цікавить, але при тому є основне місце роботи, щоб було певне відчуття стабільності і захищеності.

Але якщо робота і роботодавець дають можливість займатись власними проектами, то це плюс до мотивації?

— Звичайно.

Цього року варто сподіватись найманим працівникам на підвищення зарплати?

— Загалом ми питали роботодавців про їх плани, про те, як вони бачать 2018 рік і тут ситуація не є однозначною. Більшість роботодавців сказали, що 2017 рік був для них важкий. Прогнози на 2018 при тому ми бачимо, що доволі оптимістичні, за словами самих роботодавців. Наприклад, 46% роботодавців очікують, що в 2018 році їх компанія буде розвиватись і зростати, а 20% називають як тенденцію для себе на 2018 рік — стабільну роботу, тобто не збільшення, не зменшення, а робота на тих рівнях, які були досягнуті в 2017 році.

Можна вважати додатковим стимулом для найманого робітника, коли йому кажуть, що підвищення не буде, а мотивом нехай виступає те, що ми тебе не звільнимо?

— Насправді, саме таким чином ми питання не ставили і, знову ж, якщо ми говоримо про великі міста, про ті центри, де є багато роботодавців, де є, наприклад, підприємства, де є організації, де розвивається бізнес, то, безперечно, там це, скоріш за все, може не спрацювати як мотивація. Але там, де, наприклад, складніша ситуація, якщо ми йдемо в регіони, можливо, де не так активно розвивається та чи інша галузь, то, безперечно, для людини може не бути іншого вибору, як погодитись на таку умову. Хоча були такі не дуже втішні прогнози і на 2017 рік, але при тому більша частина роботодавців піднімала зарплати. Питання в тому, що це не завжди відчутно, бо міняються ціни, але те, що роботодавці намагаються все-таки якось корегувати рівень зарплат, то це в опитуваннях говорять не тільки самі роботодавці, але і пошукачі.

Чи спричинили критичний відтік кадрів відтік робочої сили та трудова міграція?

— Міграція за кордон не з’явилась вчора і позавчора. Єдине, що найближчі сусіди, наприклад, Польща або Чехія, дають трошки простіші умови щодо працевлаштування і це може стимулювати українців, безперечно, скористатись цією можливістю. Але, як правило, говорячи з колегами, які досліджують зовнішню міграцію, то вони говорять, що близько 50% все одно повертаються в Україну. І, скажімо, є ситуації сезонної роботи, коли на якійсь час виїжджають, але потім все одно повертаються. Тобто такі тенденції, безперечно, є і треба розуміти, що міграція – це те, що завжди було на ринку праці і якщо є десь робота і кращі умови, то дуже часто людина готова погоджуватись на ці умови навіть з переїздом і всередині України, тобто дуже активна внутрішня міграція, і з переїздом за кордон.

Ранее доктор социологических наук Андрей Шульга заявлял, что шансы украинских трудовых мигрантов, едущих в ЕС на авось, очень призрачны.

А президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что легальная трудовая миграция в Украине — на грани исчезновения.