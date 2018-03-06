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    В Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины

    (обновлено: )11020
    По словам главного инспектора труда Веслава Лищека, линия создается с целью легализировать как можно большее количество трудовых мигрантов.
    Флаг Польши
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    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 

    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк
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    В Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины, сообщает "Польское радио".

    По словам главного инспектора труда Веслава Лищека, линия создается с целью легализировать как можно большее количество трудовых мигрантов.

    "Речь о том, чтобы все работали в Польше легально и платили налоги в бюджет страны", — объяснил он.

    Так, по номеру 22 111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о трудоустройстве иностранцев в Польше, а также, в случае необходимости, оставить жалобу на работодателя.

    Лищек также пообещал, что все сотрудники линии будут хорошо знать украинский язык.

    Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.

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