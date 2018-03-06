В Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.

В Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины, сообщает " Польское радио".

По словам главного инспектора труда Веслава Лищека, линия создается с целью легализировать как можно большее количество трудовых мигрантов.

"Речь о том, чтобы все работали в Польше легально и платили налоги в бюджет страны", — объяснил он.

Так, по номеру 22 111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о трудоустройстве иностранцев в Польше, а также, в случае необходимости, оставить жалобу на работодателя.

Лищек также пообещал, что все сотрудники линии будут хорошо знать украинский язык.

Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.