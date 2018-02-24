Гриневич: Венгрия невероятно искажает закон Украины об образовании

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Официальный Будапешт искажает и излишне политизирует ситуцацию вокруг украинского закона об образовании, заявила министра образованияи науки Лилия Гриевич.

"Мы со своей стороны выполняем обязательства, в то время как у Венгрии невероятно политизированная позиция… Венгрия невероятно искажает текущую ситуацию", — сказала Гриневич эфире телеканала "Интер".

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Министр напомнила, что украинская сторона согласилась продлить переходный период для внедрения языковых норм закона, но венгерские коллеги предъявляют новые претензии.

"Переходной период был предусмотрен для внедрения языковой статьи в полном объеме до 2020 года, сейчас он будет продлен до 2023 года", — уточнила министр.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

Как сообщалось, Кабмин Украины ранее внес в Верховную Раду законопроект об изменениях закона об образовании.