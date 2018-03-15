Трое украинцев задержаны в Польше по делу о групповом изнасиловании

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Польше по делу об изнасиловании 18-летней девушки задержаны трое граждан Украины. Мужчин обвиняют в том, что они не заступились за пострадавшую, однако непосредственно в изнасиловании обвиняются поляки, передает "Польское радио" со ссылкой на окружную прокуратуру в Легнице.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.

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Сообщается, что украинцам запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за девушку, были поляк и трое украинцев.

Издание пишет, что групповое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

Ранее СМИ сообщили, что в Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнею девушку.