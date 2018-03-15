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    Трое украинцев задержаны в Польше по делу о групповом изнасиловании

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    По данным правоохранителей, насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за 18-летнюю девушку, оказались поляк и трое украинцев.
    Полиция Польши. Архивное фото
    dzienniklodzki.pl

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Польше по делу об изнасиловании 18-летней девушки задержаны трое граждан Украины. Мужчин обвиняют в том, что они не заступились за пострадавшую, однако непосредственно в изнасиловании обвиняются поляки, передает "Польское радио" со ссылкой на окружную прокуратуру в Легнице.

    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине, в Киеве, 5 февраля 2018 г. В этот день в Киеве возле здания посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти.
    УНИАН
    Ты меня уважаешь? В Польше симпатиков украинцев меньше, чем антипатиков

    За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.

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    Сообщается, что украинцам запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за девушку, были поляк и трое украинцев.

    Издание пишет, что групповое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

    Ранее СМИ сообщили, что в Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнею девушку

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