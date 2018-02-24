Обратная сторона карнавала в Рио: сексизм, мачизм, изнасилования

CARL DE SOUZA / AFP

РИА Новости Украина

24-летняя Вивиане Морайс Феррейра Гимараинс (Viviane Morais Ferreira Guimarães) живёт в городе Сан-Гонсалу, что недалеко от Рио. Она зарабатывает на жизнь, продавая пиццу на улице. Всю жизнь она мечтала принять участие в карнавальном действе, но только в 2012 году, когда ей исполнилось 18 лет, она начала заниматься в школе "Унидус-ду-Порту-да-Педра" (Unidos do Porto da Pedra). С тех пор Вивиане представляет эту школу каждый год на карнавале.

REUTERS Pilar Olivares Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро

Кроме радости, карнавал приносит его участницам и огорчения – прежде всего в связи с предрассудками и мачизмом, рассказывает она: "Образ женщины на карнавале очень сложен. Не только тех, кто "внутри", но и тех, кто "снаружи". На нас действительно смотрят как на предмет. Что касается чувственности, телесности, это свойственно танцовщицам, это часть танца, в этом нет ничего плохого. Только вот во время танца мы представляем блок. И люди просто не могут разделить этих двух вещей".

Танцовщица рассказывает, что как на улицах, так и в школах женщины сталкиваются с такими предрассудками. Вивиане уже не раз предлагали заняться проституцией. А однажды какой-то мужчина даже преследовал её на автомобиле, намереваясь забрать с собой. Ей пришлось искать помощи на людной автобусной остановке.

Карнавал – кульминация Бразилии. Самбодром наполняется силой выживания и подчеркивает контрасты страны.

Самба (samba – главный танец карнавала) – символ сопротивления. Но чувственные движения самбы многими воспринимаются как приглашение к насильственным или ненасильственным действиям сексуального характера. Именно женщины, а в особенности чернокожие женщины особенно страдают от этого предрассудка.

22-летняя Райяне да Силва Феррейра (Rayane da Silva Ferreira) представляет школу самбы Академикус-ду-Салгейру. Танец – это ее профессия, кроме занятий в школе самбы, она также участвует в шоу фанка (funk – особый вид популярной музыки в Бразилии) и хип-хопа. Она также считает, что "образ танцовщицы на карнавале чрезмерно сексуализируется".

"Постоянно и повсюду до нас домогаются", — говорит она.

В свою очередь, 20-летняя Фернанда Флорентину (Fernanda Florentino), представляющая школы самбы Империу-да-Тижука, Параизу-ду-Туйюти и Линс-Империал говорит: "Я замечаю непристойное поведение в отношении себя каждый день, даже вне карнавала. Даже так: во время Карнавала, кажется, уважения к женщине проявляется больше".

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Райяне по собственной инициативе развелась с мужем из-за того, что он не одобрял ее увлечение карнавальными танцами.

Порвала со своим бывшим парнем и 21-летняя Ариане Ассис де Сантана Азеведу (Ariane Assis de Santana Azevedo), танцующая в школе самбы Унидус-де-Вила-Изабел.

"Я порвала с ним из-за этого. Он сказал: или карнавал, или я. Карнавал – это моя жизнь, я и выбрала карнавал", — говорит она.

Ариане также утверждает, что неоднократно сталкивалась с такой ситуацией: "Мне говорят: "Ах, ты из Рио, ты чернокожая, значит, ты танцуешь самбу". Нет! Я могла бы и не уметь танцевать. Почему я обязана это уметь? Потому что у меня чёрная кожа? Потому что я из Рио? Нет!"

REUTERS Pilar Olivares Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро

"Они думают, что раз ты танцуешь самбу, то у них есть полное право погладить тебя рукой и сказать что-то сальное, — но это не так. Мы здесь, потому что нам это нравится. Самба – это танец. Мы танцуем, потому что хотим сделать людей счастливыми, чтобы они радовались, а не потому что хотим слушать эти сальные шуточки, они очень противные. Нам даже неприятно быть женщинами", — возмущается Ариане.

Согласно данным Форума общественной безопасности, в 2017 году в Бразилии произошло не менее 49497 случаев изнасилования, что на 3,5% больше, чем в 2016 году. Однако многие женщины стесняются или боятся сообщать об этом.

На текущий момент Бразилия занимает пятое место в мире по количеству убийств женщин, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тем временем кампания в защиту женщин активно распространяются в интернете. Ключевой слоган – "Нет значит нет!" (Não é Não!).

Спутник Бразилия спросил мнение доктора журналистики Розане Боржес (Rosane Borges), которая преподаёт в Сан-паульском университете. Она считает, что Карнавал всегда был и сейчас остаётся своеобразной формой очищения от греха. Это полная свобода, и неудивительно, что образ женщины в нём сексуализируется вплоть до вульгарности.

"Тело – и не только тело чернокожей женщины, но также и белой, — на Карнавале демонстрируется как красивое тело, открытое для всех, и получается, что здесь нет жёстких цензурных границ", — заявляет она.

Однако Розане также утверждает, что есть разница в том, как относятся к белым и чернокожим женщинам. Это не только объективация: по сравнению с белыми, чернокожие женщины имеют меньше шансов во всей сферах жизни. В опубликованном в 2015 году исследовании Бразильского института географии и статистики (IBGE) сообщалось, что в среднем женщины зарабатывают на 23,6% меньше, а работают на 7,5 часов в неделю больше, чем мужчины.

"И эта, так скажем, телесная видимость, это тело – обычно тело мулатки, не просто женщины с тёмной кожей, чернокожей женщины, а именно тело так называемой мулатки, гасится в нашей повседневности, становится незаметным. С нечернокожими женщинами, с белыми женщинами такого не происходит", — заявляет Розане.

Исследователь подчёркивает, что такая "незаметность" чернокожих женщин заметна даже на общем мачистком фоне патриархальной Бразилии, где в целом женщина имеет менее заметную по сравнению с мужчинами роль в обществе.

Розане Боржес также вспомнила пословицу: "белая – чтобы замуж шла, чёрная – чтобы работала, мулатка – чтобы рядом спала". По её мнению, эта фраза отражает крайне сексистское состояние бразильского общества.

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Как преподаватель журналистики, Розане Боржес уверена, что положение женщин в бразильском обществе зависит от складывающего в СМИ собирательного женского образа.

"Это действительно имеет большое значение, так как общество питается этими образами, этими установками, которые говорят, что такое чёрная женщина, что такое белая женщина … Я называю это дорогой с двусторонним движением. В СМИ, которые, несомненно, являются частью общества, обсуждаются и отображаются этим знаки, эти образы, эти символы", — отмечает собеседник агентства.

С этим утверждением соглашается танцовщица Карнавала Фернанда Буэну (Fernanda Bueno), 23-летняя чернокожая женщина, которую в университете дразнили Глобелеза (Globeleza – используемый телеканалом Globo образ негритянки, которая появлялась во время рекламной паузы). А в 14 и 15 лет её дразнили, сравнивая с другой карикатурной негритянкой с телеэкрана.

Танцовщица Ариане также критикует телевизионную подачу карнавальных женщин: "Есть такое выражение – "мулатка с экрана". Берут высокую чернокожую женщину, наряжают её в едва прикрывающие одежды и надевают бикини. Нет! Мы носим платья, закрытые купальники носим, мы всякую одежду носим!"

А Райяне Гедес (Rayane Guedes) сказала, что карнавальные танцы – это большой труд и серьезная работа – за которую ещё ничего и не платят.

Однако, говорит она, в самой школе самбы женщины чувствуют себя в безопасности, в том числе благодаря поддержке от различных организаций.

19-летней Кисселе Силве Видал (Kissela Silva Vidal), которая живёт в Сан-Гонсалу и танцует в школе самбы Унидус-ду-Вирадору, повезло: ее школа практикует хорошее отношение к своим подопечным.

Также хорошие условия в школе самбы Унидус-да-Вила-Изабел. Sputnik поговорил с ее директором Эузой Кристиной Боржес дус Сантус (Euza Cristina Borges dos Santos). Она отмечает: "Женщины составляют 80% участников школы самбы, по крайней мере, в нашей школе их около 60%-70%". При этом Эуза отмечает увеличение женского участия в карнавальном движении, в том числе на руководящих позициях.

REUTERS Pilar Olivares Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро

Однако в высшем руководстве карнавальных школ, а также в высших рангах танцоров и музыкантов женское присутствие только пробивается:

"Это мачизм чистой воды. Мы, женщины, уже двадцать лет как участвуем в батареях (одно из делений карнавального блока). Есть даже музыканты-женщины. Так что я уверена, что лет через десять женщина будет руководить батареей".

И все же несмотря на мачизм, бразильские женщины не собираются оставлять карнавальные танцы, без которых Бразилия не была бы Бразилией.

Для Вивиане самба на карнавале – это способ забыть о проблемах. "Я вот что знаю: когда я выхожу танцевать, я слышу отбиваемый батареей ритм, я в строю, я совсем другой человек. Это персонаж такой, который находится там, чтобы быть счастливым, чтобы взаимодействовать с публикой. Когда я вижу ребёнка, девочку. Смотрящую на меня так же, как я смотрела в детстве, я чувствую какое-то магическое чувство", — говорит она.

REUTERS Pilar Olivares Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро

"Я не могу больше жить без самбы. Я выхожу из крыла танцовщиц, потом иду к байянкам [еще одно деление карнавального блока], затем к старой страже – и остаюсь в блоке, пока могу держаться на ногах", — продолжает она.

А Райяне нашла другие слова для описания своих чувств:

"Я влюблена в школу самбы, честь которой защищаю, и я думаю, что, когда умру, на гроб мне положат эмблему Салгейру. Даже если мне когда-нибудь придётся уйти из школы, она навсегда останется в моём сердце… Это необъяснимая страсть, её может объяснить только батарея".

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