В Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнею девушку - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Пять мужчин изнасиловали 15-летнюю девушку в Мукачево Закарпатской области, подозреваемые задержаны, сообщает Mukachevo.net.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, в субботу, 10 марта, в правоохранительные органы обратилась с заявлением 36-летняя мать пострадавшей. В понедельник задержанным изберут меру пресечения.

Четверо из подозреваемых были ранее судимые, сказано в сообщении.

По данным врачей, девушка получила телесные повреждения: она имела синяки на голове, на ногах.

Открыто производство по части 2 статьи 152 УК (изнасилование, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений). Преступникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестный изнасиловал женщину, пришедшую на собеседование в Киеве.