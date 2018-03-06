В Киеве арестовали педофила, изнасиловавшего девочку извращенным способом

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

"Находясь в помещении заброшенного здания в парке «Дружбы Народов», мужчина изнасиловал неестественным путем несовершеннолетнюю девушку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. После чего, забрав мобильный девушки, скрылся с места совершения преступления. На следующий день правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель неоднократно судимый, в том числе за изнасилование", — сообщает прокуратура Киева.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Деснянский районный суд города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В начале февраля в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки.