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    В Киеве арестовали педофила, изнасиловавшего девочку извращенным способом

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    В прокуратуре Киева сообщили, что мужчина изнасиловал неестественным путем несовершеннолетнюю 15-летнюю девушку, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

    Фотоаппарат
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    "Находясь в помещении заброшенного здания в парке «Дружбы Народов», мужчина изнасиловал неестественным путем несовершеннолетнюю девушку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. После чего, забрав мобильный девушки, скрылся с места совершения преступления. На следующий день правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель неоднократно судимый, в том числе за изнасилование", — сообщает прокуратура Киева.

    Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Деснянский районный суд города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В начале февраля в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки.

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