В Киеве двое мужчин изнасиловали спортсменку прямо на утренней пробежке

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В среду, 7 февраля, в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки. Об этом сообщили участники группы "Соломенский район" в Facebook.

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"В 07:00 на линию 102 обратилась местная жительница, 1988 года рождения, которая сообщила, что 20 минут назад, во время утренней пробежки на стадионе школы-интерната №17 на улице Ушинского, 15, ее изнасиловали двое неизвестных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам мужа потерпевшей, девушка прибежала домой по пояс голой.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.