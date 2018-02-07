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    В Киеве двое мужчин изнасиловали спортсменку прямо на утренней пробежке

    (обновлено: )135846
    Девушка 1988 года. Выбежала утром на стадион, где ее изнасиловали двое неизвестных. По словам мужа потерпевшей, девушка прибежала домой по пояс голой.
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    Facebook Полиции Киева

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В среду, 7 февраля, в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки. Об этом сообщили участники группы "Соломенский район" в Facebook.

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    "В 07:00 на линию 102 обратилась местная жительница, 1988 года рождения, которая сообщила, что 20 минут назад, во время утренней пробежки на стадионе школы-интерната №17 на улице Ушинского, 15, ее изнасиловали двое неизвестных", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что по словам мужа потерпевшей, девушка прибежала домой по пояс голой.

    Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.

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