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    В центре Киева изнасиловали женщину на собеседовании - СМИ

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    По данным СМИ, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Когда она зашла в квартиру на Крещатике, незнакомец ее изнасиловал.
    Полицейский патруль в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный изнасиловал женщину, пришедшую на собеседование в Киеве, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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    По данным собеседников издания, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Мужчина пригласил соискательницу в квартиру одного из домов на улице Крещатик, где обещал детально рассказать об условиях

    Когда она зашла в квартиру, незнакомец ее изнасиловал.

    Согласно сообщению, пострадавшая — жительница Донецкой области. Об изнасиловании она сообщила в правоохранительные органы спустя два дня.

    В начале февраля в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки.

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