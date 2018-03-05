В центре Киева изнасиловали женщину на собеседовании - СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный изнасиловал женщину, пришедшую на собеседование в Киеве, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Мужчина пригласил соискательницу в квартиру одного из домов на улице Крещатик, где обещал детально рассказать об условиях

Когда она зашла в квартиру, незнакомец ее изнасиловал.

Согласно сообщению, пострадавшая — жительница Донецкой области. Об изнасиловании она сообщила в правоохранительные органы спустя два дня.

В начале февраля в Соломенском районе Киева 30-летнюю киевлянку изнасиловали двое неизвестных на территории школы-интерната во время утренней пробежки.