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    В Одесской области мужчина изнасиловал девочку и бросил замерзать в лесу

    (обновлено: )111015
    Девочке удалось выжить. Когда она пришла в себя, то рассказала о случившемся правоохранителям. Насильнику 19 лет, он уже задержан.
    В Одесской области изнасиловали ребенка
    dumskaya.net

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области 12-летнюю девочку, пропавшую в Балтском районе, нашли сегодня, в 5 утра, сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУ НП Дмитрий Головин.

    Ребенок в полубессознательном состоянии находился в лесу возле родного села. Придя в себя и согревшись, девочка рассказала правоохранителям, что накануне ее изнасиловал 19-летний односельчанин.

    Полиция уже задержала мужчину, сейчас его допрашивают. Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

    Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.

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