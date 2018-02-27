В Одесской области мужчина изнасиловал девочку и бросил замерзать в лесу

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области 12-летнюю девочку, пропавшую в Балтском районе, нашли сегодня, в 5 утра, сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУ НП Дмитрий Головин.

Ребенок в полубессознательном состоянии находился в лесу возле родного села. Придя в себя и согревшись, девочка рассказала правоохранителям, что накануне ее изнасиловал 19-летний односельчанин.

Полиция уже задержала мужчину, сейчас его допрашивают. Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.